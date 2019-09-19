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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В клиниках СамГМУ впервые провели трансплантацию стволовых клеток

19 сентября 2019 18:34
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Клиники Самарского государственного медицинского университета вошли в число медицинских учреждений, проводящих трансплантацию стволовых клеток.
Клиники Самарского государственного медицинского университета вошли в число медицинских учреждений, проводящих трансплантацию стволовых клеток. На оказание высокотехнологичной услуги выделено 20 квот из федерального бюджета.

На сегодняшний день трансплантация – это наиболее радикальный и эффективный метод лечения онкогематологических заболеваний, теперь более доступный жителям Самарской области в родном регионе. Ранее для получения подобной высокотехнологичной медицинский услуги пациентам чаще всего приходилось ехать в федеральный центр или получать ее в других странах, передает пресс-служба СамГМУ. 
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Комментарии



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19 сентября 2019  18:34
Клиники Самарского государственного медицинского университета вошли в число медицинских учреждений, проводящих трансплантацию стволовых клеток.
В клиниках СамГМУ впервые провели трансплантацию стволовых клеток
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