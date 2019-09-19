В клиниках СамГМУ впервые провели трансплантацию стволовых клеток
19 сентября 2019 18:34
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На сегодняшний день трансплантация – это наиболее радикальный и эффективный метод лечения онкогематологических заболеваний, теперь более доступный жителям Самарской области в родном регионе. Ранее для получения подобной высокотехнологичной медицинский услуги пациентам чаще всего приходилось ехать в федеральный центр или получать ее в других странах, передает пресс-служба СамГМУ.
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