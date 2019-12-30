В Самарской области разработана программа увеличения периода активного долголетия
30 декабря 2019 16:11
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На сколько именно должна увеличиться продолжительность здоровой жизни старшего поколения, в программе не уточняется, но прогнозируется, что доля пожилых людей будет расти. На начало 2018 года она составляла 22,98 % жителей региона — или более 733,7 тысяч человек, которые перешагнули порог в 60 лет.
Особенно быстро должно расти число граждан в возрасте 80 лет и старше (на начало 2018-го их было 110,6 тысяч). В связи с этим возрастает и потребность в определенных видах социальных и медицинских услуг, говорится в программе, на которые в ней и сделан упор.
Состояние здоровья пожилых предлагается проверять в рамках специальных осмотров как минимум ежегодно. К концу 2024 года под диспансерным наблюдением должно находиться не менее 90 % пожилых, у которых выявлены те или иные заболевания и патологические состояния. С 2021 года планируется ввести дополнительные скрининги сельчанам в возрасте «65+».
Отдельно в программе оговаривается проблема заболеваемости пожилых пневмонией и смертности от нее, так как по ряду причин они более восприимчивы к этой инфекции и прогноз излечения от нее для них хуже. В связи с этим предложено организовать массовую вакцинацию против пневмококковой инфекции. По крайней мере в организациях социального обслуживания пожилых доля вакцинированных должна быть не менее 95 %.
Программа также предполагает дальнейшее развитие гериатрической службы, службы сиделок, системы приемных семей для пожилых, предупреждение случаев жестокого обращения со стариками, борьбу с эйджизмом и т.д.
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