Инспекторы ГИМС СО предупреждают об опасности выхода на лед водоемов 

Несмотря на то, что ледостав на большинстве водоемов региона еще незавершен, любители зимней рыбалки продолжают рисковать, выходя на неокрепший лед.

Для предотвращения трагедий инспекторы Центра ГИМС областного управления МЧС России проводят регулярные профилактические рейды. Работа не прекращалась даже в период длинных праздничных выходных.

Во время ежедневных патрулирований берегов водоемов инспекторы беседуют с рыбаками, напоминая о мерах предосторожности и правилах поведения на льду.

Особую опасность лед представляет для детей, которые часто играют на нем без присмотра взрослых и не осознают всех рисков. Такая беспечность может привести к непоправимым последствиям. Родителям крайне важно помнить о безопасности своих детей: не оставлять их без присмотра, объяснять опасность игр на льду.

Для закрепления информации сотрудники ГИМС распространяют памятки с правилами безопасности на водных объектах в зимний период.

МЧС предупреждает: процесс ледостава еще не завершен, лед не набрал достаточной прочности, его структура рыхлая и пористая, имеются промоины. Выходить на водоемы сейчас крайне опасно!

Если среди ваших близких есть любители зимней рыбалки, убедите их отказаться от выхода на непрочный лед!

Стали свидетелем происшествия на воде? Немедленно звоните по номеру 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО