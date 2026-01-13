Я нашел ошибку
Столкнулись с отказом при оплате проезда социальной картой «Zа Победу!» - звоните на горячую линию
В новокузнецком роддоме, где за первые дни января скончались 9 младенцев, было зафиксировано более 150 нарушений за 2024 год.
Милонов назвал подлостью и ударом по системе здравоохранения гибель младенцев в Новокузнецке
Работа инспекторов ГИМС не прекращалась даже в период длинных праздничных выходных в начале 2026 года.
Инспекторы ГИМС СО предупреждают об опасности выхода на лед водоемов 
На должнось Наталия Трошкина назначена распоряжением Губернатора Самарской области от 30.12.2025.
И.о. главы ТФОМС Самарской области назначена Наталия Трошкина
Планируется, что первый этап проекта получит заключения госэкспертизы во II полугодии 2026 года, после чего начнется строительство жилого кластера, который будет состоять из семи зданий гостиниц для студентов и преподавателей вместимостью свыше 3,5 тыс. м
В Самаре продолжается работа по созданию студенческого кампуса «Куйбышев»
11 января начинающие звезды спели с большим оркестром и рядом с большими профессиональными вокалистами на сцене Тольяттинской филармонии.
Юные артисты тольяттинской Академии талантов «Родная семья» спели с Джаз оркестром
В 2025 году выполнен ремонт региональных дорог, ведущих к 25 селам и поселкам
В 2025 году выполнен ремонт региональных дорог, ведущих к 25 селам и поселкам
В Самара 14 января без осадков, температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -6, -8°С.
14 января в регионе без осадков, местами поземок, до -10°С
Инспекторы ГИМС СО предупреждают об опасности выхода на лед водоемов 

Работа инспекторов ГИМС не прекращалась даже в период длинных праздничных выходных в начале 2026 года.

Несмотря на то, что ледостав на большинстве водоемов региона еще незавершен, любители зимней рыбалки продолжают рисковать, выходя на неокрепший лед.

Для предотвращения трагедий инспекторы Центра ГИМС областного управления МЧС России проводят регулярные профилактические рейды. Работа не прекращалась даже в период длинных праздничных выходных.

Во время ежедневных патрулирований берегов водоемов инспекторы беседуют с рыбаками, напоминая о мерах предосторожности и правилах поведения на льду.

Особую опасность лед представляет для детей, которые часто играют на нем без присмотра взрослых и не осознают всех рисков. Такая беспечность может привести к непоправимым последствиям. Родителям крайне важно помнить о безопасности своих детей: не оставлять их без присмотра, объяснять опасность игр на льду.

Для закрепления информации сотрудники ГИМС распространяют памятки с правилами безопасности на водных объектах в зимний период.

МЧС предупреждает: процесс ледостава еще не завершен, лед не набрал достаточной прочности, его структура рыхлая и пористая, имеются промоины. Выходить на водоемы сейчас крайне опасно!

Если среди ваших близких есть любители зимней рыбалки, убедите их отказаться от выхода на непрочный лед!

Стали свидетелем происшествия на воде? Немедленно звоните по номеру 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

