Столкнулись с отказом при оплате проезда социальной картой «Zа Победу!» - звоните на горячую линию
Столкнулись с отказом при оплате проезда социальной картой «Zа Победу!» - звоните на горячую линию
В новокузнецком роддоме, где за первые дни января скончались 9 младенцев, было зафиксировано более 150 нарушений за 2024 год.
Милонов назвал подлостью и ударом по системе здравоохранения гибель младенцев в Новокузнецке
Работа инспекторов ГИМС не прекращалась даже в период длинных праздничных выходных в начале 2026 года.
Инспекторы ГИМС СО предупреждают об опасности выхода на лед водоемов 
На должнось Наталия Трошкина назначена распоряжением Губернатора Самарской области от 30.12.2025.
И.о. главы ТФОМС Самарской области назначена Наталия Трошкина
Планируется, что первый этап проекта получит заключения госэкспертизы во II полугодии 2026 года, после чего начнется строительство жилого кластера, который будет состоять из семи зданий гостиниц для студентов и преподавателей вместимостью свыше 3,5 тыс. м
В Самаре продолжается работа по созданию студенческого кампуса «Куйбышев»
11 января начинающие звезды спели с большим оркестром и рядом с большими профессиональными вокалистами на сцене Тольяттинской филармонии.
Юные артисты тольяттинской Академии талантов «Родная семья» спели с Джаз оркестром
В 2025 году выполнен ремонт региональных дорог, ведущих к 25 селам и поселкам
В 2025 году выполнен ремонт региональных дорог, ведущих к 25 селам и поселкам
В Самара 14 января без осадков, температура воздуха ночью -6, -8°С, днем -6, -8°С.
14 января в регионе без осадков, местами поземок, до -10°С
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке будут проходить тематические дни животных!
В Самаре пройдет кураторская экскурсия по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
Столкнулись с отказом при оплате проезда социальной картой «Zа Победу!» - звоните на горячую линию

70
Столкнулись с отказом при оплате проезда социальной картой «Zа Победу!» - звоните на горячую линию

С четвертого квартала 2024 года в Самаре действует новая мера поддержки для членов семей участников СВО – бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте Самары по социальной карте «Zа Победу!».

Если вы или ваши близкие столкнулись с отказом при оплате проезда социальной картой «Zа Победу!» в общественном транспорте, просим сообщить об этом на горячую линию:

 8-846-200-04-43
(с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00)

Необходимо уточнить:
- ваши ФИО и телефон для связи
- город или район области
- номер маршрута
- дату и примерное время поездки.

Обращение будет передано специалистам министерства для оперативной проверки.

Карта «Zа Победу!» предоставляет право на бесплатный проезд на общественном транспорте городского и пригородного сообщения на всей территории Самарской области для участников СВО и членов их семей — супругов, детей и родителей.

По вопросам оформления карт просим обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства.
Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области: 8-800-100-56-61.

 

Фото:   минтранс СО

 

Теги: Самара

Работа инспекторов ГИМС не прекращалась даже в период длинных праздничных выходных в начале 2026 года.
13 января 2026, 19:57
Инспекторы ГИМС СО предупреждают об опасности выхода на лед водоемов 
Работа инспекторов ГИМС не прекращалась даже в период длинных праздничных выходных в начале 2026 года. Общество
110
На должнось Наталия Трошкина назначена распоряжением Губернатора Самарской области от 30.12.2025.
13 января 2026, 19:20
И.о. главы ТФОМС Самарской области назначена Наталия Трошкина
На должнось Наталия Трошкина назначена распоряжением Губернатора Самарской области от 30.12.2025. Общество
128
Планируется, что первый этап проекта получит заключения госэкспертизы во II полугодии 2026 года, после чего начнется строительство жилого кластера, который будет состоять из семи зданий гостиниц для студентов и преподавателей вместимостью свыше 3,5 тыс. м
13 января 2026, 18:58
В Самаре продолжается работа по созданию студенческого кампуса «Куйбышев»
13 января 2026, 18:58
В Самаре продолжается работа по созданию студенческого кампуса «Куйбышев»
Планируется, что первый этап проекта получит заключения госэкспертизы во II полугодии 2026 года, после чего начнется строительство жилого кластера, который... Образование
172
13 января, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 175-летию Самарской губернии.
13 января 2026  16:31
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды к 175-летию Самарской губернии
224
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
13 января 2026  11:33
13 января 2026  11:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Самарской губернии и 175-летием со дня ее образования
300
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
13 января 2026  09:47
13 января 2026  09:47
Вячеслав Федорищев поздравил самарских журналистов с Днем российской печати
261
Основная повестка первого в 2026 году совещания была посвящена анализу работы оперативных служб и ведомств в прошедшие праздничные дни.
12 января 2026  20:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства
491
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
12 января 2026  13:25
12 января 2026  13:25
«Жигулёвская долина» вошла в число лучших региональных операторов Фонда «Сколково» по итогам 2025 года
918
