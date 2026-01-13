С четвертого квартала 2024 года в Самаре действует новая мера поддержки для членов семей участников СВО – бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте Самары по социальной карте «Zа Победу!».
Если вы или ваши близкие столкнулись с отказом при оплате проезда социальной картой «Zа Победу!» в общественном транспорте, просим сообщить об этом на горячую линию:
8-846-200-04-43
(с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00)
Необходимо уточнить:
- ваши ФИО и телефон для связи
- город или район области
- номер маршрута
- дату и примерное время поездки.
Обращение будет передано специалистам министерства для оперативной проверки.
Карта «Zа Победу!» предоставляет право на бесплатный проезд на общественном транспорте городского и пригородного сообщения на всей территории Самарской области для участников СВО и членов их семей — супругов, детей и родителей.
По вопросам оформления карт просим обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства.
Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области: 8-800-100-56-61.
Фото: минтранс СО