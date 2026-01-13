С четвертого квартала 2024 года в Самаре действует новая мера поддержки для членов семей участников СВО – бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте Самары по социальной карте «Zа Победу!».

Если вы или ваши близкие столкнулись с отказом при оплате проезда социальной картой «Zа Победу!» в общественном транспорте, просим сообщить об этом на горячую линию:



8-846-200-04-43

(с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00)



Необходимо уточнить:

- ваши ФИО и телефон для связи

- город или район области

- номер маршрута

- дату и примерное время поездки.



Обращение будет передано специалистам министерства для оперативной проверки.



Карта «Zа Победу!» предоставляет право на бесплатный проезд на общественном транспорте городского и пригородного сообщения на всей территории Самарской области для участников СВО и членов их семей — супругов, детей и родителей.



По вопросам оформления карт просим обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства.

Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области: 8-800-100-56-61.

Фото: минтранс СО