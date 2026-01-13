Я нашел ошибку
Главные новости:
Как отметили в Минцифры, такая проверка поможет повысить безопасность на дорогах и сократить число незаконных перевозчиков.
Россияне теперь могут проверить сведения о легальности такси на "Госуслугах"
Столкнулись с отказом при оплате проезда социальной картой «Zа Победу!» - звоните на горячую линию
Столкнулись с отказом при оплате проезда социальной картой «Zа Победу!» - звоните на горячую линию
В новокузнецком роддоме, где за первые дни января скончались 9 младенцев, было зафиксировано более 150 нарушений за 2024 год.
Милонов назвал подлостью и ударом по системе здравоохранения гибель младенцев в Новокузнецке
Работа инспекторов ГИМС не прекращалась даже в период длинных праздничных выходных в начале 2026 года.
Инспекторы ГИМС СО предупреждают об опасности выхода на лед водоемов 
На должнось Наталия Трошкина назначена распоряжением Губернатора Самарской области от 30.12.2025.
И.о. главы ТФОМС Самарской области назначена Наталия Трошкина
Планируется, что первый этап проекта получит заключения госэкспертизы во II полугодии 2026 года, после чего начнется строительство жилого кластера, который будет состоять из семи зданий гостиниц для студентов и преподавателей вместимостью свыше 3,5 тыс. м
В Самаре продолжается работа по созданию студенческого кампуса «Куйбышев»
11 января начинающие звезды спели с большим оркестром и рядом с большими профессиональными вокалистами на сцене Тольяттинской филармонии.
Юные артисты тольяттинской Академии талантов «Родная семья» спели с Джаз оркестром
В 2025 году выполнен ремонт региональных дорог, ведущих к 25 селам и поселкам
В 2025 году выполнен ремонт региональных дорог, ведущих к 25 селам и поселкам
Россияне теперь могут проверить сведения о легальности такси на "Госуслугах"

96
Как отметили в Минцифры, такая проверка поможет повысить безопасность на дорогах и сократить число незаконных перевозчиков.

Россияне теперь могут проверить сведения о такси на "Госуслугах", отсканировав специальный QR-код в салоне автомобиля или введя номер машины вручную, сообщило Минцифры в своем канале на национальной платформе Мах, передает РИА Новости.

"Узнать, соответствует ли перевозчик и его машина всем требованиям закона, можно на Госуслугах. Способы проверки: 1. Отсканировать специальный QR-код в салоне автомобиля с помощью функции "Госкан" в приложении "Госуслуги"; 2. Воспользоваться сервисом "Проверка легкового такси на законность" и ввести данные вручную — госномер и регион, где работает такси", - говорится в сообщении.

Сервис показывает информацию о легковом такси, а также сведения о перевозчике. Эти данные отображаются из системы Минтранса "Такси". В ней хранится информация о разрешениях на перевозки и о том, какие автомобили включены в реестр легковых такси.

Как отметили в Минцифры, такая проверка поможет повысить безопасность на дорогах и сократить число незаконных перевозчиков. Если пользователь не нашел данные о таксисте в реестре, он может сообщить об этом через платформу обратной связи.

 

Фото:  pxhere.com

