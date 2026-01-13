Россияне теперь могут проверить сведения о легальности такси на "Госуслугах"

Россияне теперь могут проверить сведения о такси на "Госуслугах", отсканировав специальный QR-код в салоне автомобиля или введя номер машины вручную, сообщило Минцифры в своем канале на национальной платформе Мах, передает РИА Новости.

"Узнать, соответствует ли перевозчик и его машина всем требованиям закона, можно на Госуслугах. Способы проверки: 1. Отсканировать специальный QR-код в салоне автомобиля с помощью функции "Госкан" в приложении "Госуслуги"; 2. Воспользоваться сервисом "Проверка легкового такси на законность" и ввести данные вручную — госномер и регион, где работает такси", - говорится в сообщении.

Сервис показывает информацию о легковом такси, а также сведения о перевозчике. Эти данные отображаются из системы Минтранса "Такси". В ней хранится информация о разрешениях на перевозки и о том, какие автомобили включены в реестр легковых такси.

Как отметили в Минцифры, такая проверка поможет повысить безопасность на дорогах и сократить число незаконных перевозчиков. Если пользователь не нашел данные о таксисте в реестре, он может сообщить об этом через платформу обратной связи.

Фото: pxhere.com