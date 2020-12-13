В Самарской области на 13 декабря выявлен 291 заболевший коронавирусом

Общее количество заболевших составило 25924.
В Самарской области за сутки на 13 декабря выявлен 291 заболевший коронавирусом. В больницах остаются 1661, вылечились и выписаны 23767 человек.
За сутки умерли еще трое больных. Всего в регионе 496 случаев, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели и выписаны за сутки 297 человек.
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