В Самаре обсудили меры предупреждения в регионе заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

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28 октября в региональном правительстве состоялось заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии Самарской области под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области. Основной вопрос, который рассматривали эксперты и представители органов власти, – это ситуация по заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) на территории Самарской области.Как отметил Александр Фетисов, на территории региона существуют постоянно действующие природные очаги геморрагической лихорадки с почечным синдромом, эпидемически активные очаги этой инфекции составляют около 60% площади Самарской области. В структуре природно-очаговых инфекций данное заболевание занимает более 90%.В Самарской области очаги данного заболевания отмечаются на территориях, расположенных в лесном массиве Самарской Луки, а также в Клявлинском, Похвистневском, Красноярском, Шенталинском, Камышлинском, Кинель-Черкасском районах, городском округе Жигулевск. В этом году в зону риска попала и Самара.Возбудителем болезни является вирус, основные переносчики этой инфекции – грызуны, в частности рыжая полевка. Для предотвращения роста их численности в планово-систематическом режиме проводятся дератизационные мероприятия. В соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством организацию и проведение дератизационных мероприятий обеспечивают органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,юридические лица, граждане, в том числе индивидуальные предприниматели.Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской областиотметила, что если ранее период подъема заболеваемости приходился на осенне-зимний сезон, то в этом году динамика сместилась – ростзаболеваемости наблюдается с лета. За 9 месяцев текущего года по области было зарегистрировано 536 случаев природно-очаговых инфекций, из них 519 -именно ГЛПС. Также зарегистрировано увеличение числа случаев этого заболевания в приграничных с Самарской областью субъектах – Пензенской, Саратовской областях, Татарстане.Светлана Архипова напомнила, что заражение человека происходит воздушно-пылевым путем при вдыхании высохших испражнений зараженных грызунов при контакте с травой и сеном, где они обитают. Возможно заражение пищевым путем через продукты и через руки, загрязненные выделениями грызунов – при несоблюдении элементарных правил гигиены. Заражения чаще всего происходят при кратковременном пребывании на отдыхе в лесу, при сборе хвороста, валежника, лекарственных трав, ягод, грибов, при работе в садах, огородах и дачах, по месту жительства, в домах, расположенных вблизи леса, на производстве, связанном с работой в лесу или вблизи него, в сельской местности, при транспортировке сена и соломы и т.д.В связи с этим, подчеркнула она, необходимо вести информационно-просветительскую работу среди населения. Также проводится надзорная работа по соблюдению на территории Самарской области санитарно-эпидемиологического законодательства.Александр Фетисов обратил особое внимание на то, что для предотвращения роста заболеваемости ГЛПС нужно усилить меры профилактики, особенно в муниципальных районах области, в том числе организовать информационную работу с представителями садово-дачных товариществ. Также он рекомендовал главам муниципалитетов при организации дератизационных мероприятий использовать экспертный опыт и наиболее эффективные практики.Министр здравоохранения Самарской областиотметил высокий уровень диагностики данного заболевания в учреждениях здравоохранения, а также указал на необходимость лечебным учреждениям в муниципалитетах в обязательном порядке информировать главного инфекциониста Самарской области о выявлении заболевших тяжелой степени или с нетипичным течением заболевания и, при необходимости, оперативно вызывать бригады санитарной авиации для их транспортировки в больницы Самары для дальнейшего лечения, передает пресс-служба облправительства.