Сызранскую районную больницу возглавил Сергей Балакин
10 февраля 2020 22:03
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На должность главного врача районной больницы назначен Сергей Балакин.
До этого назначения Сергей Алексеевич 12 лет занимал должность директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Санаторий «Волжский утес» Управления делами Президента Российской Федерации. Его стаж работы в системе здравоохранения составляет более 45 лет, на руководящих должностях – более 20 лет, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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