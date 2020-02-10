Сызранскую районную больницу возглавил Сергей Балакин

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На должность главного врача районной больницы назначенДо этого назначения Сергей Алексеевич 12 лет занимал должность директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Санаторий «Волжский утес» Управления делами Президента Российской Федерации. Его стаж работы в системе здравоохранения составляет более 45 лет, на руководящих должностях – более 20 лет, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО