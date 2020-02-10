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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Сызранскую районную больницу возглавил Сергей Балакин

10 февраля 2020 22:03
129
Его стаж работы в системе здравоохранения составляет более 45 лет, на руководящих должностях – более 20 лет.
6 февраля министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов совместно с главой Сызранского района Викторией Кузнецовой представили коллективу Сызранской центральной районной больницы нового руководителя.
На должность главного врача районной больницы назначен Сергей Балакин.

До этого назначения Сергей Алексеевич 12 лет занимал должность директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Санаторий «Волжский утес» Управления делами Президента Российской Федерации. Его стаж работы в системе здравоохранения составляет более 45 лет, на руководящих должностях – более 20 лет, передает пресс-служба минздрава СО. 



Фото:   пресс-служба минздрава СО
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Комментарии


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Его стаж работы в системе здравоохранения составляет более 45 лет, на руководящих должностях – более 20 лет.
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