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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Специалисты-онкологи проведут прием сотрудников завода «Гидроавтоматика»

18 сентября 2019 15:12
126
Для сотрудников предприятия будет организован прием врача-онколога, затем пройдет лекция на тему «Профилактика злокачественных новообразований головы и шеи».
19 сентября с 9.00 до 13.00 специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера проведут профилактическую акцию на предприятии ОАО «Гидроавтоматика». В ходе мероприятия для сотрудников предприятия будет организован консультативный прием врача-онколога, затем пройдет лекция на тему «Профилактика злокачественных новообразований головы и шеи».

После лекции все желающие смогут задать вопросы специалистам отделения медицинской профилактики.

Напомним, С 16 по 21 сентября проходит VII Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи, основной целью ее проведения является повышение онкологической настороженности у населения. 

В Самаре в рамках VII Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи пройдет ряд мероприятий - комплексные осмотры врачей онкологов, стоматологов, ЛОР будут организованы в это период в следующих лечебно-профилактических учреждениях:

1. Самарская городская больница №4,
2. Самарская городская поликлиника №1 Промышленного района,
3. Самарская городская поликлиника №4 Кировского района,
4. Самарская городская клиническая поликлиника №15 Промышленного района,
5. Самарская медико-санитарная часть №5,
6. Тольяттинская городская клиническая больница №5,
7. Волжская центральная районная больница, отделение в Южном городе.

Более подробную информацию о графике приема специалистов можно уточнить в данных лечебно-профилактических учреждениях, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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