Специалисты-онкологи проведут прием сотрудников завода «Гидроавтоматика»

126

После лекции все желающие смогут задать вопросы специалистам отделения медицинской профилактики.Напомним, С 16 по 21 сентября проходит VII Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи, основной целью ее проведения является повышение онкологической настороженности у населения.В Самаре в рамках VII Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи пройдет ряд мероприятий - комплексные осмотры врачей онкологов, стоматологов, ЛОР будут организованы в это период в следующих лечебно-профилактических учреждениях:1. Самарская городская больница №4,2. Самарская городская поликлиника №1 Промышленного района,3. Самарская городская поликлиника №4 Кировского района,4. Самарская городская клиническая поликлиника №15 Промышленного района,5. Самарская медико-санитарная часть №5,6. Тольяттинская городская клиническая больница №5,7. Волжская центральная районная больница, отделение в Южном городе.Более подробную информацию о графике приема специалистов можно уточнить в данных лечебно-профилактических учреждениях, передает пресс-служба облправительства.