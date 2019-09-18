Специалисты-онкологи проведут прием сотрудников завода «Гидроавтоматика»
18 сентября 2019 15:12
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После лекции все желающие смогут задать вопросы специалистам отделения медицинской профилактики.
Напомним, С 16 по 21 сентября проходит VII Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи, основной целью ее проведения является повышение онкологической настороженности у населения.
В Самаре в рамках VII Европейской недели ранней диагностики рака головы и шеи пройдет ряд мероприятий - комплексные осмотры врачей онкологов, стоматологов, ЛОР будут организованы в это период в следующих лечебно-профилактических учреждениях:
1. Самарская городская больница №4,
2. Самарская городская поликлиника №1 Промышленного района,
3. Самарская городская поликлиника №4 Кировского района,
4. Самарская городская клиническая поликлиника №15 Промышленного района,
5. Самарская медико-санитарная часть №5,
6. Тольяттинская городская клиническая больница №5,
7. Волжская центральная районная больница, отделение в Южном городе.
Более подробную информацию о графике приема специалистов можно уточнить в данных лечебно-профилактических учреждениях, передает пресс-служба облправительства.
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