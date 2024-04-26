Космонавты Кононенко и Чуб с опережением графика закончили первый в 2024 году выход в открытый космос

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Космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб с опережением графика закончили первый в этом году выход в открытый космос, сообщили в «Роскосмосе», пишут "Известия".

Отмечается, что российские космонавты провели за бортом Международной космической станции (МКС) 4 часа 36 минут, что на два часа меньше, чем ожидалось.

Российские космонавты вышли в открытый космос с борта МКС для установки научной аппаратуры на модуле «Поиск» 25 апреля. По данным «Роскосмоса», расчетная продолжительность выхода должна была составить 6 часов 36 минут.

Фото: pxhere.com