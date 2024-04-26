29 апреля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта

152

В понедельник, 29 апреля 2024 года, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится футбольный матч 26 тура МИР РПЛ: сыграют команды "Крылья Советов" и "Краснодар". Начало матча в 14:00.

Для удобства болельщиков повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамваев. Обращаем внимание горожан и гостей региональной столицы на то, что в связи с началом капитального ремонта трамвайных путей по улице Ново-Садовой (в обоих направлениях на участке от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной) внесены изменения в работу трамвайных маршрутов. Трамваи №№ 11, 22, 24, 25 следуют от Барбошиной поляны.

Для того, чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными заказными автобусами.

По окончании матча дополнительный подвижной состав, работающий на трамвайном маршруте № 11, будет ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

Усилят и работу автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41, 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

По информации городского департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

Фото: администрация Самары