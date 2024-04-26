С 29 апреля начнется капитальный ремонт участка трамвайной линии по улице Ново-Садовой

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В последнее время организация трамвайного сообщения потребовала от мэрии и ее профильных подразделений принятия оперативных решений. Одним из факторов, влияющих на ритмичность перевозок, является текущее состояние путей для наземного электротранспорта, которые вследствие высоких эксплуатационных нагрузок и длительного использования требуют обновления. Особенно остро вопрос стоит относительно участка по улице Ново-Садовой. Модернизация трамвайных путей начнется именно отсюда. Линия основная, с высоким пассажиропотоком – большинство горожан пользуются многочисленными трамвайными маршрутами, проходящими по одной из главных улиц региональной столицы.

С 00:00 29 апреля 2024 года в Самаре стартует капитальный ремонт трамвайной линии на улице Ново-Садовой. Работы будут вестись в два этапа. I этап предполагает ремонт на участке от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной в период с 29 апреля по 30 июня текущего года. Сроки сжатые, поэтому профильное муниципальное предприятие нацеливает специалистов на усиление работ.

Участок линии, где развернутся работы I этапа, временно выведут из эксплуатации полностью. Учитывая технологии, ремонтом охватят однопутные трассы в обоих направлениях.

Посадка и высадка пассажиров предусматривается на всех 9 остановочных пунктах: «Улица Демократическая», «Улица Георгия Димитрова», «Проспект Кирова», «Барбошина поляна», «Сквер «Солнечная поляна»», «Улица Аминева», «Улица Солнечная», «Детская больница», «Завод им. Тарасова».

Проезд в заказных автобусах будет бесплатным.

Время работы заказных автобусов – с 05:30 до 22:20. Интервалы скорректированы – их решено сократить. Движение будет организовано в интенсивном режиме. В часы пик – с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 19:30 – интервал составит 3 минуты, в остальное время автобусы будут следовать каждые 7 минут.

Кроме того, подспорьем для горожан станет новый коммерческий маршрут № 88: в режиме пробных рейсов автобусы будут ехать от госпиталя «Мать и дитя», расположенного в районе стадиона «Солидарность Самара Арена», до речного вокзала – трасса пролегает через улицу Ново-Садовую, улицу Солнечную. В перевозках планируется задействовать до 15 единиц подвижного состава. Автобусы будут сворачивать на улицу Солнечную в районе Кирилло-Мефодиевского собора. В первое время маршрут проследует через территорию, прилегающую к МТЛ «Арена», откуда автобусы будут выезжать на улицу Ново-Садовую. Эта схема обусловлена тем, что в данный период идет реконструкция участка улицы XXII Партсъезда.

На время ремонта трамвайной линии работу нескольких трамвайных маршрутов организуют по скорректированным схемам:

- № 5: улица Фадеева (Северное трамвайное депо) – улица Ново-Вокзальная – улица Ново-Садовая – проспект Ленина – улица Полевая – улица Арцыбушевская – улица Красноармейская­ – улица Фрунзе – улица Пионерская – улица Чапаевская (то есть трасса следования совпадает с привычной трассой маршрутов № 20 и № 20к);

- № 7: завод им. Тарасова – улица Ново-Вокзальная – улица Ставропольская – улица XXII Партсъезда – станция метро «Победа»;

- № 11 (по выходным дням): Барбошина поляна – Московское шоссе – стадион «Солидарность Самара Арена» – улица Ташкентская – улица Ставропольская – улица XXII Партсъезда – улица Гагарина – улица Промышленности – автостанция «Аврора»;

- № 12 (по выходным дням): завод им. Тарасова – улица Ново-Вокзальная – улица Ставропольская – улица XXII Партсъезда – Заводское шоссе – станция метро «Юнгородок»;

- № 22: Барбошина поляна – 15 микрорайон – Дом печати – Постников овраг – улица Чапаевская;

- № 24: Барбошина поляна – улица Ташкентская – улица Победы – улица Земеца – Костромской переулок.

Обновление рельсов и шпал – одна из самых важных задач.

Не случайно капремонт трамвайной линии стартует в выходной (праздничный) день. Пассажиропоток не столь велик, и к первым майским рабочим будням при необходимости можно будет отрегулировать все возникающие вопросы относительно пассажироперевозок.

Еженедельно на участке капремонта запланированы выездные совещания. При необходимости решения будут приниматься оперативно, в режиме реального времени.

Предполагается, что II этап капремонта линии затронет участок от улицы Ново-Вокзальной до улицы XXII Партсъезда (до разворотного кольца у завода им. Тарасова). Проект готов и проходит Госэкспертизу. При условии, что будет получен положительный результат, в мае объявят о торгах для определения подрядчика, который возьмет на себя следующий этап капремонта. Период проведения работ пока определяется. Есть намерение полностью закончить работы до конца лета.

Фото: администрация Самары