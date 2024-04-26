Самарская область лидирует по количеству площадок «Диктанта Победы» среди всех регионов РФ

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«Диктант Победы» написали в шестой раз по всей России и за рубежом – в 60 странах мира. Акция объединила людей разных возрастов и профессий. В этом году вопросы диктанта были посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистов, а также юбилеям писателей-фронтовиков и другим датам.

Диктант проводили на территории учреждений образования и культуры, МЧС, в Центрах социального обслуживания населения, на предприятиях и в других местах. Одна из площадок была открыта в Доме культуры «Чайка» Красноглинского района Самары, куда пришли ветераны, военнослужащие, волонтёры. Перед написанием диктанта участников поприветствовал губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров.

«Акция «Диктант Победы» набирает большие обороты по всей стране и далеко за пределами нашей Родины. Эта святая акция проходит практически по всему миру. Для меня очень важно, что в Самарской области она находит отклик в душах людей», - отметил он.

Губернатор напомнил, что наша страна дорого заплатила за Победу над нацизмом. За время Великой Отечественной войны на фронт ушло более 500 тысяч куйбышевцев. Вернулись далеко не все из них - погибли 226 тыс. человек.

«И эту Победу мы никому не отдадим. Главный девиз диктанта – это «Знать, чтобы помнить». И акция направлена на то, чтобы никогда в нашей стране об этим славных, героических и трагических историях не забыли», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что сегодня жители Самарской области и всей страны в своих сердцах носят благодарную память о павших героях Великой Отечественной войны, чтят ветеранов, которые сегодня рядом.

Среди участников «Диктанта» - ветеран Вооружённых сил, член Совета ветеранов Красноглинского района Самары Георгий Грязютин, отдавший служению Родине десятки лет. Сейчас на территории специальной военной операции нашу страну защищают его сын и зять.

«Это очень важно, особенно для молодежи. Считаю, что все это должно идти от семьи, закладываться в умы подрастающего поколения с детства. Каждый – от стара до млада – должен знать и чтить историю своей страны», - считает ветеран.

Впервые принял участие в акции ветеран СВО Сергей Калмыков.

«Спасибо за предоставленную возможность участвовать в таком правильном и важном мероприятии как «Диктант Победы». Это память о наших героях и подвиге, который они совершили. Это память, которая будет возвеличивать наш народ и не даст дальше возрождаться нацизму. Такие акции очень важны для всех нас, особенно для молодёжи. Именно вы – будущее нашей страны», - сказал защитник Отечества.

«У Диктанта Победы совершенно точно будут победители, и организаторы - партия «Единая Россия» предусмотрели награды для победителей: поездку на Парад Победы в Москву. Но в этой акции нет проигравших. Каждый из вас - победитель. В ваших жилах течёт кровь победителей. И вы - победители уже сегодня. Мы чувствуем вновь сплочённость в нашем народе, без которой никогда и не побеждали. Только так, сплотившись, встав плечом к плечу, мы всегда достигали победы. Так было и так будет. Победа будет за нами! », - отметил Дмитрий Азаров.

Отметим, что на 25 вопросов тестирования отводилось 45 минут. Сегодня все, кто писали «Диктант Победы» очно получат сертификаты участников. Результаты масштабного тестирования будут доступны через 1,5-2 месяца на портале диктантпобеды.рф, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"