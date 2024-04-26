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Студенты Самарской области принимают участие в Интеллектуальной олимпиаде  «IQ ПФО»

26 апреля 2024 16:45
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Оценивать знания самых эрудированных представителей молодежи Приволжья будет профессиональная экспертная комиссия.

26 апреля 2024 года в Саранске (Республика Мордовия), в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете имени Н.П.Огарева, состоялось торжественное открытие Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО».

Республика Мордовия в девятый раз принимает участников и гостей Интеллектуальной олимпиады – общественного проекта, который реализуется под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В этом году в состязаниях участвуют 224 человека из 14 регионов Приволжья – победители внутривузовских и региональных отборочных этапов. Также участие в соревнованиях Олимпиады приняли команды из Донецкой народной республики, Запорожской области, Кыргызской Республики, Республики Беларусь. Самарскую область на окружной Интеллектуальной олимпиаде представляют студенты ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева» и Поволжского государственного колледжа.

Участники «IQ ПФО» соревнуются по традиционным видам программы: «Робототехника», «Парламентские дебаты», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», «Конкурс инженерных команд», а также впервые включенным в программу соревновательным направления: «Программирование беспилотных летательных аппаратов» и «Пилотирование беспилотных летательных аппаратов».

Оценивать знания самых эрудированных представителей молодежи Приволжья будет профессиональная экспертная комиссия, в составе которой ученые ведущих вузов России, руководители, бизнесмены, представители IT-компаний.

Заместитель полпреда Олег Машковцев поздравил одаренных и перспективных студентов от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова: «Интерес к Олимпиаде не угасает год от года. Число ее участников внутривузовского этапа этого сезона почти 16 тысяч человек, а финалистов всего 224. Это уже высокий результат для каждого из участников! Олимпиада стала возможностью проявить себя, показать свои навыки и умения, обменяться опытом, почувствовать себя частью интеллектуальной высокопрофессиональной среды».

Одно из самых увлекательных на интеллектуальной олимпиаде – это направление «Что? Где? Когда?». «В этом году пакет вопросов подготовил целый международный коллектив авторов из Саранска, Нижнего Новгорода и Республики Беларусь. Столь разные вопросные школы меняют ситуацию в турнирной таблице буквально после каждого раунда, а победит, конечно, команда, которая обладает не только банальной эрудицией, но и умением искать нестандартные решения», - отметил эксперт регионального проекта «IQ Самара» Владислав Лихачёв.

Знатоки, представляющие Самарский университет имени С.П.Королëва, приезжают в Саранск второй год подряд. «Мы понимаем, что всё зависит от нас самих. Игра показывает, как важен морально-психологический настрой, – говорит игрок самарской команды Анна Бугакова. – Держим темп обсуждения, не расстраиваемся, если разово ошиблись с версией, и это очень помогло нам отыграться на втором десятке заданий».

По итогам решения нестандартных алгоритмических, инженерно-конструкторских, управленческих и других задач в областях науки, производства, культуры и политики будут определены победители и призеры как по отдельным конкурсным направлениям, так и в командном первенстве.

Итоги коллективного «мозгового штурма» приволжских студентов будут озвучены 27 апреля.

 

 

Фото:   пресс-служба ПФО

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