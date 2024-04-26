Новые услуги для самозанятых доступны на площадке центра «Мой бизнес»

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Областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес» объявили о новых инструментах поддержки проектов самозанятых. Меры поддержки реализуются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», разработанного по решению Президента страны Владимира Путина.



Так, новой услугой стала «Бизнес-диагностика проекта для самозанятых». Участники программы получат экспертные ответы на вопросы, связанные с перспективами развития своего дела. Например, узнают, как автоматизировать бизнес с помощью нейросетей, как позиционировать продукт или услугу, где искать новых клиентов и как с этим может помочь искусственный интеллект?



В программу входят консультации по двум тематическим трекам. Один из них - SMM-консультация. Это персональная встреча с экспертом, который проведет аудит и разбор существующих у получателя услуги социальных сетей и на основе проведенного анализа. Вторым треком стали «Нейросети для самозанятых», где в формате консультации специалист расскажет, как вести соцсетей силами нейросети, как автоматизировать бизнес и как экономить на маркетинге с помощью нейросетей. Самозанятый может выбрать одну из этих консультации и решить наиболее актуальные для своего проекта вопросы.



Подать заявку на получение услуги можно по ссылке: https://mybiz63.ru/services/biznes-diagnostika-proekt...

Еще одна новая услуга - «Ребрендинг соцсетей: онлайн-маркетинг для самозанятых». Участники совместно с экспертами смогут составить пошаговый smm-план, начиная с разработки стратегии и заканчивая оформлением аккаунта, фото- и текстовым контентом. Часть встреч с экспертами будет проходить индивидуально, часть - в формате мастер-классов для группы получателей услуги.



Подать заявку на участие в программе можно до 24 мая по ссылке: https://smm.mybiz63.ru/. Непосредственная работа по ребрендингу соцсетей стартует 3 июня, после отбора получателей услуги.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области