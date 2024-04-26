Сотрудники Росреестра СО отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО

Я нашел ошибку
Главные новости:
Труппа из Отрадного - победитель пятого сезона Окружного фестиваля «Театральное Приволжье».
«Театральное Приволжье»: театральная труппа из Отрадного представила регион на церемонии награждения в Ижевске
После познавательной беседы, ребятам рассказали о дорожно-постовой службе и о предназначении патрульной машины.
В Кинель-Черкассах полицейские провели урок безопасности для учащихся «Полицейского» и «Казачьего» класса 
Мероприятие направлено на повышение правовой грамотности школьников, формирование у них активной гражданской позиции, уважения к закону и развитие у ребят интереса к профессии юриста.
Полицейские организовали для школьников Тольятти правовой турнир
В связи с работами на инженерных коммуникациях.
Меняется схема движения по Волжскому проспекту в Самаре
В связи прокладкой инженерных коммуникаций к многоквартирному дому.
Ограничение движения транспорта в историческом центре Самары
В круглосуточном режиме будут работать стационары и служба скорой медицинской помощи.
В период продолжительных выходных поликлиники региона будут работать по отдельному графику
Оценивать знания самых эрудированных представителей молодежи Приволжья будет профессиональная экспертная комиссия.
Студенты Самарской области принимают участие в Интеллектуальной олимпиаде  «IQ ПФО»
Российские космонавты вышли в открытый космос с борта МКС для установки научной аппаратуры на модуле «Поиск» 25 апреля.
Космонавты Кононенко и Чуб с опережением графика закончили первый в 2024 году выход в открытый космос
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.13
-0.38
EUR 98.71
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские организовали для школьников Тольятти правовой турнир
Самарский государственный медицинский университет отмечает 105-летие
27 апреля Самарская область примет участие во Всероссийском субботнике
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники Росреестра СО отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО

26 апреля 2024 15:38
135
Как только от бойцов поступают заявки, росреестровцы стараются закупить все необходимое и, по мере формирования гумконвоя, передают груз всем адресатам.

Сотрудники Управления Росреестра по Самарской области отправили очередную партию гуманитарной помощи в зону СВО. Эта важная миссия объединяет многих неравнодушных специалистов. Как только от бойцов поступают заявки, росреестровцы стараются закупить все необходимое и, по мере формирования гумконвоя, передают груз всем адресатам.

Наши земляки выражают слова благодарности за оказанную поддержку.

«Мы уже не первый раз организуем сбор и передачу гуманитарной помощи, надеемся, что это поможет бойцам, -  говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Суздальцева. - Спасибо, что столько неравнодушных людей откликаются на просьбы наших земляков и делают их быт на фронте лучше. Такие поставки гуманитарной помощи играют важную роль в обеспечении необходимыми ресурсами для выполнения боевых задач наших ребят. Надеемся, что переданные вещи и оборудование позволят нашим бойцам более успешно выполнять боевые задачи в ходе СВО и ускорят наступление Победы», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В связи с работами на инженерных коммуникациях.
26 апреля 2024, 17:19
Меняется схема движения по Волжскому проспекту в Самаре
В связи с работами на инженерных коммуникациях. Дороги
88
В связи прокладкой инженерных коммуникаций к многоквартирному дому.
26 апреля 2024, 17:13
Ограничение движения транспорта в историческом центре Самары
В связи прокладкой инженерных коммуникаций к многоквартирному дому. Дороги
98
СамГМУ прошел путь от классического медицинского вуза до инновационного, объединяющего разные направления медицины, фармации, инженерии и гуманитарных наук.
26 апреля 2024, 16:13
Самарский государственный медицинский университет отмечает 105-летие
СамГМУ прошел путь от классического медицинского вуза до инновационного, объединяющего разные направления медицины, фармации, инженерии и гуманитарных наук. Образование
116
В центре внимания
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
26 апреля 2024  13:55
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
203
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год
26 апреля 2024  12:43
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год
194
Самарская область вместе со всей Россией примет участие акции «Бессмертный полк» в мультиформатном режиме
26 апреля 2024  12:05
Самарская область вместе со всей Россией примет участие акции «Бессмертный полк» в мультиформатном режиме
412
В этом году акция  «Бессмертный полк» в Самаре будет проходить в онлайн-формате
26 апреля 2024  10:25
В этом году акция  «Бессмертный полк» в Самаре будет проходить в онлайн-формате
217
В настоящее время в центре работает 550 человек, в перспективе здесь будет трудится более 1300 специалистов. 
25 апреля 2024  20:41
Дмитрий Азаров принял участие в открытии распределительного центра в Волжском районе
360
Весь список