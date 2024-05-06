В Самаре гала-концертом завершился антифашистский форум «Гитары в строю»

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В воскресенье, 5 мая, в Самаре прошел гала-концерт масштабного международного антифашистского форума деятелей культуры «Гитары в строю». Он объединил представителей культуры и общественных деятелей из разных стран мира, в том числе из Италии, Шотландии, Великобритании, Черногории, Китая, Колумбии, Сербии. Концертную программу завершил российский певец SHAMAN.

Наблюдать за уникальным событием мирового масштаба могли все желающие благодаря трансляции гала-концерта российских и зарубежных артистов в официальной группе Самарской области ВКонтакте. Грандиозное завершение форума посмотрели 400 тысяч человек.

Участников и организаторов международного антифашистского форума «Гитары в строю», зрителей сегодняшнего гала-концерта поприветствовал Губернатор Дмитрий Азаров. Благодаря его поддержке и Правительства Самарской области состоялось масштабное событие, которое позволило региону, как и год назад, стать мировым центром борьбы с нацизмом – самой разрушительной идеологией в истории человечества.

«Я очень горд тем, что Самарская область второй год подряд становится центром мирового антифашистского движения. В первую очередь хочу поблагодарить наших зарубежных гостей и участников форума. Это удивительные люди – музыканты, исполнители, журналисты, общественные деятели, политобозреватели, которые приехали к нам из стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, со всего мира, чтобы выразить свою солидарность в нашей борьбе с нацизмом, чтобы поддержать нас, чтобы мы знали, что мы не одни, несмотря на враждебную политику некоторых западных стран. Я уверен, что большинство людей в мире понимает, какому злу мы противостоим, – подчеркнул Губернатор Дмитрий Азаров. – Спасибо нашим друзьям, что они сегодня здесь, вместе с нами. Для некоторых из них это было непросто. Это был их гражданский подвиг, поскольку в своих странах они подвергались гонениям, информационному мощнейшему давлению, запретом на их творчество. Но они здесь, потому что знают, что нацизм не пройдет. Спасибо, что мы вместе».

Глава региона выразил уверенность в том, что все больше и больше людей во всем мире понимает, какой идеологии противостоит Россия. «Не мы начали эту войну, как сказал наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин. Но мы сделаем все, чтобы ее завершить, чтобы искоренить нацизм, который пророс у самых границ нашей прекрасной Родины», – отметил Дмитрий Азаров.

Артисты выступили перед многотысячной аудиторией, среди которых участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, члены семей военнослужащих, а также представители научных, культурно-просветительских, общественных и молодежных организаций и объединений Самарской области.

«Низкий вам поклон за все, что вы делаете для всех нас, для нашей страны, для всего мира. Именно вы ставите заслон распространению нацизма, именно вы на передовой борьбы с фашизмом, на передовой всего мира. Спасибо вам, дорогие земляки», – обратился Дмитрий Азаров к защитникам Отечества.

SHAMAN отметил, что антифашистский форум объединяет людей с помощью музыки и творчества. «Это действительно масштабное событие и явление, которое говорит о том, что русское творчество неотъемлемо интегрировано во все сферы жизни, культуры всего мира. Из этого можно сделать вывод, что мир без России невозможен», – подчеркнул российский музыкант.

SHAMAN поблагодарил Дмитрия Азарова за приглашение принять участие в этом масштабном международном антифашистском форуме. «Я очень рад, что мое выступление понравилось такому огромному количеству людей и никого не оставило равнодушным», – добавил автор и исполнитель.

«Вам огромное спасибо. На мой взгляд, более популярного исполнителя, чем вы, сегодня нет. Очень важно, что вы показываете пример молодежи на нашем антифашистском форуме. Я вас за это сердечно благодарю. Приезжайте почаще, мы точно вам рады. Артист, который приезжает на такое событие, совершенно точно с искренней и настоящей гражданской позицией. Спасибо, что сегодня вы с нами», – сказал в ответ Губернатор Самарской области.

Уже в начале июня SHAMAN вновь выступит в региональной столице в рамках своего гастрольного тура. «Самара – замечательный город. Поэтому я с удовольствием буду любоваться его красотами вновь», – отметил он.

Глава региона подарил исполнителю модель легендарного самолета «Ил-2», который выпускался в Куйбышеве – запасной столице страны – в годы Великой Отечественной войны. «Это совершенно героическая история, история трудового подвига. И самый массовый самолет. Всего в мире выпущено 37 тысяч таких самолетов, из них 28 – на территории Куйбышева. Завод был эвакуирован из Воронежа. И люди делали детали самолетов на станках, но еще не было цехов. Заливали фундамент зимой, работали станки, а цеха строили позже», – рассказал Губернатор.

«Потрясающий подарок, который я обязательно сохраню на память о сегодняшнем событии. Через несколько дней мы будем отмечать 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Но я уверен, что совсем скоро мы будем праздновать ещё одну Победу!», – заявил SHAMAN.

Свое приветствие в адрес гостей и участников международного антифашистского форума «Гитары в строю» направил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко. По его мнению, само название форума отражает ту роль, которая в наше время отвела история культуре и искусству в противостоянии с возрождающимися в разных странах идеями фашизма и нацизма.

«Проведение форума приурочено к празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. И это закономерно, поскольку искусство, музыка искренне и, преодолевая языковые и территориальные границы, могут доносить до людей правду. На художественном языке они рассказывают о ценностях мира, свободы, уважения к подвигу предков в борьбе с фашизмом, которые сегодня Россия отстаивает на своих рубежах», – подчеркнул Сергей Кириенко.

«Яркий творческий проект собрал тех, кто отвергает преступные идеи нацизма. Сегодня ваши усилия особенно востребованы. Спустя почти 80 лет после Великой Победы фашизм – идеология ненависти, дискриминации и угнетения – вновь поднял голову в ряде государств Европы, – отметил в своем обращении Министр иностранных дел России Сергей Лавров. – В этой связи сплочение всех неравнодушных людей – вне зависимости от страны проживания, гражданства или национальности – во имя противодействия этим опасным тенденциям, несущим угрозу всему человечеству, приобретает особое значение».

Сегодня на сцену вышли артисты из Сербии, Черногории, Словении, Италии, Китая, Шотландии, Колумбии и России. «Очень нравится, что нас много и мы все вместе. Очень понравились выступления зарубежных артистов», – поделилась своими впечатлениями жительница Самары Марина. Ее зять находится на защите Отечества. «Он звонит, всегда благодарит за помощь и поддержку, в том числе от региона», – добавила женщина.

«Концерт – замечательный, очень впечатляет. Сегодня особенно чувствуется, что все жители нашего региона, страны сплотились, чтобы помочь фронту, участникам специальной военной операции. Я и сам помогаю ребятам. Они это видят и чувствуют, для них это очень важно», – поделился ветеран боевых действий Алексей, который вместе с семьей был приглашен на гала-концерт.

Своими впечатлениями от участия в форуме и в гала-концерте поделился Алекса Миркович, баянист и композитор из Сербии, который выступил с музыкальной композицией «Последний бой». «Энергетика, которая исходила от публики на выступление каждого артиста – замечательная. Это говорит о том, что фестиваль очень нужен. И для меня большая честь представлять Сербию на таком фестивале. И мне очень важно, чтобы Республика принимала участие в таких мероприятиях, которые посвящены борьбе с фашизмом», – отметил культурный деятель.

Он добавил, что в рамках этого международного события ему удалось пообщаться со своими коллегами из разных стран, а также с самарскими музыкантами, и выразить свою солидарность России. Баянист впервые приехал в Самару по приглашению Губернатора, с которым была возможность пообщаться на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. «Я благодарю Дмитрия Игоревича Азарова за приглашение принять участие в этом форуме. Отказаться было просто невозможно, ведь у нас общая история. Я посмотрел прошлогодний фестиваль и мне кажется, что в этом году все происходит более масштабно и зрителей стало больше», – считает композитор.

Напомним, масштабный международный антифашистский форум деятелей культуры «Гитары в строю» стартовал в Самарской области 1 мая. Тема консолидации людей в борьбе с неонацизмом стала ключевой в культурной программе.

Ряд иностранных артистов участвуют в форуме «Гитары в строю» во второй раз. Несмотря на то, что некоторые из них подвергаются гонениям в своих странах за поддержку России, они не отказываются от своих идей, от своего желания внести вклад в спасение человечества от нацистской идеологии. Так, музыкант Джими МакРэй из Великобритании рассказал, что его концерты пытались отменить из-за его выступлений в России: «Но я сказал, что я свободный артист. Я исполняю российские произведения на своей волынке в Шотландии, люди наслаждаются, многие спрашивают, откуда я взял эту мелодию? Музыка и культура приводят людей друг к другу».

Первый концерт международного антифашистского форума «Гитары в строю» состоялся 2 мая в Доме культуры села Красный Яр. Со сцены прозвучали номера в исполнении артистов из Китайской Народной Республики, Великобритании и Шотландии, а также исполнителей из Самары и Красноярского района. В этот же день состоялся концерт и в Доме культуры с. Шигоны, в котором приняли участие гости из Колумбии, Сербии и Черногории. На сцене Самарской и Тольяттинской филармонии в рамках форума состоялось выступление Луки Минелли, итальянского тенора, известного у себя на родине как «Золотой голос Венеции». В Самаре итальянский тенор выступал впервые, он исполнил хиты итальянской эстрады и отметил, что для него большая честь выступать перед российской публикой. 3 мая состоялись концерты для участников СВО, которые проходят лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Самарской области. Также прошел концерт в КДЦ «Феникс» Волжского района.

Самым знаковым событием стала научная конференция с участием зарубежных и российских экспертов, а также важная встреча в формате круглого стола на тему «Актуальные уроки Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне в контексте современного международного антифашистского движения», трансляцию которой посмотрели уже более 350 тысяч зрителей, и количество просмотров эфира в записи увеличивается с каждым днем.

Участники мероприятий сошлись во мнении, что, несмотря на многочисленные нападки со стороны русофобских политиков и общественных деятелей, решающая роль СССР в борьбе с фашизмом является неоспоримым фактом, ключевым для становления и развития послевоенной Европы. Оба мероприятия – Международная научная конференция и круглый стол, – объединенные общей темой и целью, стали центральным событием научно-дискуссионной программы форума.

4 мая концертная программа форума продолжилась в с. Челно-Вершины и с. Большая Глушица. А завершились «Гитары в строю» масштабным гала-концертом. Молодая, но уже известная у себя на родине и за ее пределами черногорская певица Тамара Вуячич исполнила композицию «Небо славян». «Я в этой песне чувствую особую мощь – в ней особые слова и музыка. Исполняя ее, я стараюсь показать это. Для меня большая честь участвовать в таком фестивале. Очень рада тому, что я познакомилась с другими замечательными артистами из разных стран», – отметила она.

Глава региона отметил, что наша Самарская область, как и восемь десятилетий назад, сегодня вновь – опорный край державы. «Мы сделаем все, чтобы приблизить нашу победу над нацизмом. Как когда-то наши деды и прадеды совершали ратные, трудовые подвиги, ковали оружие победы, и духовное оружие формировалось тоже здесь, на самарской, в то время – куйбышевской, земле. Здесь рождались удивительные, мощнейшие произведения, которые вселяли победный дух в наш народ, в наших союзников и вселяли панику в наших врагов. И сегодня наш культурный форум – это удар по нацизму. Я знаю, что мы не предадим, мы будем верны заветам, подвигу наших предков. Как и 80 лет назад, мы выстоим, мы победим. Враг будет разбит, Победа будет за нами», – заключил Губернатор Дмитрий Азаров.

Фото Андрей Савельв, информационное агентство СОВА.