В Похвистневском районе горел дом. К сожалению, есть погибший

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5 мая в 4 часа 20 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что на улице Первомайской в городе Похвистнево горит дом. По прибытии было установлено, что горит частный жилой дом общей площадью 70 квадратных метров. Оперативно было создано звено газодымозащитной службы. На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б». В 4 часа 39 минут была объявлена локализация пожара, в 5 часов - ликвидация открытого горения, в 7 часов 25 минут - объявлена ликвидация последствий пожара. В тушении пожара принимали участие 9 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники. К сожалению, при пожаре погиб человек. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"