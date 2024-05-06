В селе Борском горела крыша дома на площади 80 квадратных метров

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5 мая в 12 часов 43 минуты на пункт связи поступило сообщение о том, что в селе Борское горит частный дом. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит крыша частного жилого дома на площади 80 квадратных метров. В 12 часов 58 минут пожар был локализован, в 13 часов 25 минут – объявлена ликвидация открытого горения, в 14 часов 28 минут – полная ликвидация пожара. В тушении пожара принимали участие 10 человек личного состава и три единицы техники, работало звено газодымозащитной службы. На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б». Причины пожара устанавливаются. Пострадавших и погибших нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"