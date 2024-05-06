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В спортивном комплексе «Акробат» прошёл кубок г. о. Тольятти по стилевому каратэ,

6 мая 2024 13:44
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в спортивном комплексе «Акробат» прошёл кубок г. о. Тольятти по стилевому каратэ,

4 мая в спортивном комплексе «Акробат» прошёл кубок г. о. Тольятти по стилевому каратэ, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

В праздничном спортивном форуме приняло участие 170 молодых спортсменов из различных клубов Тольятти, Жигулёвска, Ставропольского района. Свою интригу в турнир внесли приглашённые спортивные клубы, представляющие федерацию Косики каратэ Ульяновской области и федерацию таэквондо Самарской области.

Гостей и участников соревнований по стилевому каратэ ожидал интересный, наполненный спортивными сюрпризами день. Спортсмены заполнили весь спортивный зал СК «Акробат», разыгрывая комплекты медалей на трёх спортивных площадках. Дух благородного соперничества витал над площадками, зрители с неугасающим интересом смотрели бои молодых мастеров, а посмотреть было на что, когда в финальных боях сходились победители и призёры российских турниров. Можно с уверенностью отметить, что уровень кубка был очень высок, и победа в нём престижна!

На церемонии торжественного открытия с напутственными словами к участникам соревнований обратились почётные гости: исполнительный директор Самарского отделения Российского союза боевых искусств, депутат городской думы г.о. Тольятти Арсен Джалилов и руководитель Тольяттинского отделения «Боевого братства», ветеран боевых действий, член общественной палаты г.о. Тольятти Валерий Богатырёв. В своих пламенных речах почетные гости подчеркнули, что в современное судьбоносное для нашего государства время, как никогда, важна роль спортивных единоборств, формирующих у российской молодёжи не только физические кондиции и технические навыки, но и духовный стержень и патриотический настрой! Это необходимые факторы для будущих защитников Отечества!

- Два раза в год в течение двенадцати лет в Тольятти проводятся соревнования по стилевому каратэ, - рассказал президент Спортивного союза стилевого каратэ Самарской области и Федерации Косики каратэ Самарской области Виктор Никонов. - В этом году соревнования прошли в двух спортивных дисциплинах – кумитэ и ката. 

Всего на турнире было разыграно 33 комплекта медалей. Молодым спортсменам, которые в этот день поднялись на подиум, было приятно получить поздравления и награды из рук почётных гостей, к которым присоединился президент Самарского отделения Российского союза боевых искусств, президент Ассоциации «Совет спортивных федераций» Алексей Борисов.

Положительный результат спортивного форума стал возможным благодаря поддержке, оказанной городскими спортивными ведомствами: Управлением физической культуры и спорта администрации г. о. Тольятти, МБУС «Центр физкультуры и спорта г. о. Тольятти», а также администрацией и работниками спортивного комплекса «Акробат».

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