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1 мая в Самарской области ожидается усиление ветра

30 апреля 2024 15:20
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Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

От Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 1 мая местами по Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра порывы 15-18 м/с.

Во избежание несчастных случаев Главное управление МЧС России по Самарской области при усилении ветра рекомендует:

- ограничить выход из зданий;

- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;

- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;

- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

 

Фото:   pxhere.com

 

Теги: Погода Самара

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