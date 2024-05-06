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В Самарской области введут тарифы на проезд по платным дорогам

6 мая 2024 14:12
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В Самарской области введут тарифы на проезд по платным дорогам

В Самарской области определились, сколько денег брать с автомобилистов за езду по платным дорогам.

— Установлено предельное значение максимального размера платы за проезд транспортных средств по платным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области, платным участкам таких дорог, созданным и (или) реконструированным на основании концессионных соглашений, — говорится в проекте постановления правительства региона, пишет 63.ру.

Цифры напрямую зависят от вида транспортного средства. Посмотрите таблицу.

 

Пока известно об одной платной дороге в регионе — трассе «Обход Тольятти», куда входит и мост через Волгу у Климовки. 

«Обход Тольятти» будет проходить мимо нескольких сёл, предусмотрена целая система транспортных развязок. При этом не у всех населенных пунктов будет свой заезд на трассу, некоторым придется делать крюк.

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