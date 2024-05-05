5 мая православные христиане отмечают Светлую Пасху

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Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. Он отмечается в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния – в пределах между 4 апреля (22 марта по старому стилю) и 8 мая (25 апреля по старому стилю) так, чтобы христианская Пасха всегда праздновалась после иудейской (Песаха).

В 2024 году православная Пасха приходится на 5 мая.

В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

На Пасху верующие, по возможности, причащаются Святых Христовых Таин.

Накануне и в сам день Пасхи верующие освящают пасхальное угощение. Символами Пасхи, по традиции, являются кулич и крашеные яйца.

В праздник Пасхи заканчивается самый важный и строгий в году Великий пост.

По данным ВЦИОМ (2024), для россиян Пасха входит в тройку наиболее важных праздников (29%), уступая Новому году и Дню Победы. Этот праздник играет большую роль в жизни православных россиян (40%), пишет РИА Новости.