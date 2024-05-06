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Выпускница Самарского политеха стала руководителем Центра креативных индустрий на даче Головкина

6 мая 2024 14:40
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Выпускница Самарского политеха стала руководителем Центра креативных индустрий на даче Головкина

Выпускница факультета архитектуры и дизайна Самарского политеха Елизавета Васильева назначена руководителем Центра креативных индустрий комплекса «Арх-слон», который располагается на даче со слонами. Здесь она занимается проектом дизайна музейного пространства и функциональных зон. Напомним, что на даче Головкина (той самой даче со слонами) – объекте культурного наследия федерального значения – заканчивается ремонт. После открытия, которое ориентировочно состоится в сентябре 2024 года, там разместится Международная школа молодых архитекторов Самарского политеха. Девушка поделилась новыми подробностями о реставрации дачи купца Головкина.

Внутреннее пространство будет многофункциональным: выставочным, информационным и образовательным. Совместно с Самарским областным художественным музеем и Самарским областным историко-краеведческим музеем имени П.В. Алабина предусмотрено наполнение экспозиции и формирование экскурсионной программы.

– Мы не будем размещать здесь редкие музейные экспонаты – помещения для этого не предназначены, – говорит Елизавета Васильева. – Вместо этого мы придумали, как посетителям получить невероятные впечатления через факты биографии, через жизненный маршрут легендарной для Самары личности, проникнутся тем, что он сделал для истории и культуры города. Константин Головкин был Илоном Маском своего времени, очень передовым человеком, и в концепции центра это тоже отражено. Там можно будет послушать аудиоверсии писем, написанных им разным адресатам. Одну из стен украсит фреска с изображением волжских парусников с фотокарточки, сделанной Головкиным. А с территории Центра открывается прекрасный вид на волжский пейзаж.

На выставках Центра планируется представлять работы молодых архитекторов, дизайнеров и художников. Экспозиции будут сменными. Также запланировано благоустройство территории, где сейчас восстанавливается исторический фонтан, оборудуется амфитеатр. Кстати, при реставрации комплекса дачи были сохранены вековые дубы. Специалисты используют современные технологии, чтобы обновленный памятник архитектуры долго служил и сохранял уникальный облик. Один из залов будет украшать макет самой дачи, который сделали студенты Самарского политеха под руководством доцента кафедры «Архитектура» Политеха, председателя клуба молодых архитекторов Ренаты Насыбуллиной.

– Мы проводим много мероприятий на базе клуба, и для меня было неожиданностью почувствовать, насколько ребята любят свой город и стремятся сделать его еще лучше и комфортнее, – говорит Елизавета Васильева. – Наш центр должен стать сердцем молодёжной архитектурной жизни Самары.

 

Фото предоставлено Елизаветой Васильевой.

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