"РКС-Самара" обновили и построили больше 4 км сетей за первый квартал этого года

160

«РКС-Самара» в 2024 построили и обновили больше 4000 метров водопроводных и канализационных сетей.

Один из самых крупных строительных проектов «РКС-Самара» - два водовода диаметром 1000 мм в Куйбышевский район - в активной фазе. В первом квартале этого года на участке построили 1848 метров новых труб. Работы ведутся по инвестиционной программе предприятия и должны завершиться в этом году.

Кроме того, по городу прокладывают и перекладывают множество других участков - некрупных, не всегда заметных, но не менее важных для повышения надёжности системы водоснабжения и водоотведения.

Так, специалисты «РКС-Самара» за первые месяцы переложили 1420 метров труб холодного водоснабжения и 805 м канализационных линий. В дополнение к существующим были построены ещё 153 метра сети водоотведения.

Обновление сетей - процесс, требующий времени, заменить разом больше 3000 километров труб (а такова общая протяжённость городских сетей водоснабжения и водоотведения!) физически невозможно. Поэтому перекладки ведутся небольшими участками, но постоянно. Всего за первый квартал обновили и построили 4,2 км новых сетей.