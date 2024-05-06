"РКС-Самара" обновили и построили больше 4 км сетей за первый квартал этого года

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области более 50 ветеранов боевых действий прошли второй этап диспансеризации
В Самарской области более 50 ветеранов боевых действий прошли второй этап диспансеризации
Самарский проект, получивший поддержку Фонда президентских грантов, помогает развивать радиоспорт
Самарский проект, получивший поддержку Фонда президентских грантов, помогает развивать радиоспорт
В Самарской области зажгли новый Вечный огонь
В Самарской области зажгли новый Вечный огонь
Сильный ветер прогнозируют в Самарской области 7 мая
Сильный ветер прогнозируют в Самарской области 7 мая
В Самаре высадили саженец крымской сосны
В Самаре высадили саженец крымской сосны
«ЭнергосбыТ Плюс» на связи и в праздничные дни
«ЭнергосбыТ Плюс» на связи и в праздничные дни
В Самарском оперном театре состоятся два концерта Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров
В Самарском оперном театре состоятся два концерта Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров
Для поддержки самарских артистов запустили образовательный кэмп «Звучи ГРОМЧЕ»
Для поддержки самарских артистов запустили образовательный кэмп «Звучи ГРОМЧЕ»
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.69
-0.36
EUR 98.56
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самара встретит Паровоз Победы
В Самаре в Музее Рязанова пройдет лекция «Комедия и ее двойник: искусство смешного обыденного»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

"РКС-Самара" обновили и построили больше 4 км сетей за первый квартал этого года

6 мая 2024 13:49
160
"РКС-Самара" обновили и построили больше 4 км сетей за первый квартал этого года

«РКС-Самара» в 2024 построили и обновили больше 4000 метров водопроводных и канализационных сетей. 

Один из самых крупных строительных проектов «РКС-Самара» - два водовода диаметром 1000 мм в Куйбышевский район - в активной фазе. В первом квартале этого года на участке построили 1848 метров новых труб. Работы ведутся по инвестиционной программе предприятия и должны завершиться в этом году.

Кроме того, по городу прокладывают и перекладывают множество других участков - некрупных, не всегда заметных, но не менее важных для повышения надёжности системы водоснабжения и водоотведения.

Так, специалисты «РКС-Самара» за первые месяцы переложили 1420 метров труб холодного водоснабжения и 805 м канализационных линий. В дополнение к существующим были построены ещё 153 метра сети водоотведения.

Обновление сетей - процесс, требующий времени, заменить разом больше 3000 километров труб (а такова общая протяжённость городских сетей водоснабжения и водоотведения!) физически невозможно. Поэтому перекладки ведутся небольшими участками, но постоянно. Всего за первый квартал обновили и построили 4,2 км новых сетей.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ремонтно-профилактические работы РСК-Самара на неделю
03 мая 2024, 18:24
Ремонтно-профилактические работы РСК-Самара на неделю
Чтобы у жителей не было проблем, мы сообщаем адреса возможных отключений заранее и просим сделать запас воды. ЖКХ
668
"РКС-Самара" открыли на ул. Подшипниковой Аллею хорошего настроения с новыми героями
03 мая 2024, 12:14
"РКС-Самара" открыли на ул. Подшипниковой Аллею хорошего настроения с новыми героями
В этом году главной темой стали герои сказок, кино и мультфильмов. ЖКХ
413
"РКС-Самара": работа найдётся каждому
02 мая 2024, 17:14
"РКС-Самара": работа найдётся каждому
В организации открыты вакансии руководителей, специалистов и рабочих. ЖКХ
543

В центре внимания
Сильный ветер прогнозируют в Самарской области 7 мая
6 мая 2024  16:11
Сильный ветер прогнозируют в Самарской области 7 мая
57
Крупнейший региональный деловой форум «Мой бизнес 63» пройдет в Самаре 22 мая
6 мая 2024  13:57
Крупнейший региональный деловой форум «Мой бизнес 63» пройдет в Самаре
151
В России началась вторая короткая рабочая неделя
6 мая 2024  10:22
В России началась вторая короткая рабочая неделя
184
В Самаре гала-концертом завершился антифашистский форум «Гитары в строю»
6 мая 2024  09:19
В Самаре гала-концертом завершился антифашистский форум «Гитары в строю»
218
5 мая православные христиане отмечают Светлую Пасху
5 мая 2024  10:12
5 мая православные христиане отмечают Светлую Пасху
436
Весь список