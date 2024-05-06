Фестиваль «Импульс добра» станет первым в России мероприятием, соответствующим принципу «тройного критерия»

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Всероссийский фестиваль социальных предпринимателей «Импульс добра» в этом году впервые будет организован по принципу соблюдения «тройного критерия» — в нем будут реализованы социальный, экономический и экологический аспекты. Мероприятие пройдет 27 мая в Москве. Его организатором выступает Фонд «Наше будущее».

Концепция «тройного критерия» была разработана для комплексной оценки эффективности компаний и событий. Она предполагает, что при организации мероприятия учитывается не только его финансовая составляющая, но и влияние на общество и окружающую среду. Это триединство: люди, прибыль и планета. Такой подход во многом схож с принципами устойчивого развития ESG.

«Фестиваль «Импульс добра» станет одним из первых в России мероприятий, отвечающих принципу «тройного критерия». Но поскольку главные его герои — социальные предприниматели, основным аспектом все же станет социальный. Участники ознакомятся с трендами развития социального бизнеса, получат новые знания, в том числе связанные с автоматизацией и искусственным интеллектом, завяжут полезные знакомства, поделятся опытом и пообщаются. Благодаря широкому охвату в СМИ мы рассчитываем на популяризацию этой темы в России», — отмечает Директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Кроме того, социальный аспект включает работу с гостями и персоналом. Предусмотрены специалисты для помощи гостям с ограниченными возможностями, площадка оборудована безбарьерными входами и специальным лифтом для инвалидов.

Экономический аспект заключается в том, что по каждой статье расходов организаторы ведут работу по уменьшению стоимости. Фонд «Наше будущее» ставит целью максимальное использование собственных ресурсов, как человеческих, так и материальных, а также поддержку местных предприятий за счет привлечения локальных поставщиков.

Третий аспект — забота об окружающей среде. При подготовке Фестиваля максимально используются экологические материалы и технологии: одноразовую посуду заменили многоразовой, количество пластика сведено к минимуму. Для проведения мероприятия выбрано помещение, соответствующее классу энергоэффективности «А».

Партнером Фестиваля стала компания «Манифест», которая специализируется на изготовлении сувенирной продукции из вторичных отходов. После мероприятия использованные одноразовые баннеры и другие средства наружной рекламы будут переданы на переработку.

В фокусе внимания организаторов также тема безопасности. Тщательно проанализированы самые разные факторы и разработаны дополнительные меры усиления безопасности и информирования гостей.

Фестиваль «Импульс добра» пройдет во второй раз, первый состоялся в 2023 году. В программу включены образовательные блоки с привлечением известных экспертов-практиков. Кроме лекториев, мастер-классов и бизнес-игр запланированы дискуссии по наиболее актуальным темам в сфере социального бизнеса.

В качестве ведущих мероприятия приглашены известная актриса Анна Пескова и кинопродюсер, спортивный комментатор и журналист Василий Соловьев. Центральным событием Фестиваля станет вручение Премии за развитие и продвижение социального предпринимательства «Импульс добра». Имена лауреатов будут озвучены непосредственно перед официальным закрытием и подведением итогов. Хэдлайнером мероприятия станет российский бизнес-тренер, общественный деятель, писатель, публицист Ирина Хакамада.

Премия «Импульс добра» учреждена Фондом «Наше будущее» в 2011 году. Ее цель – поощрять выдающихся специалистов в сфере социального предпринимательства и популяризировать сферу социального бизнеса в России. За 12 лет престижную награду уже получили 116 лауреатов — социальных предпринимателей, представителей общественных организаций, руководителей государственных структур и профильных ведомств, журналистов, СМИ и учебных заведений России.