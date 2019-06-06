Самарские онкологи провели профилактическую акцию «Здоровая мама – счастливый малыш»
6 июня 2019 21:02
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Как женщине следует заботиться о своем здоровье? Чему стоит уделять больше внимания? Как научиться распознавать тревожные сигналы своего организма и не пропустить страшный недуг?
На эти и многие другие вопросы ответили специалисты отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера в рамках акции «Здоровая мама – счастливый малыш».
Все желающие женщины смогли принять участие в лекции на тему «Профилактика рака молочной железы» и получить красочные буклеты.
Также мероприятие включало в себя бесплатную консультацию врача-онколога Самарского областного клинического онкологического диспансера для всех желающих мам маленьких пациентов Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой.
Заботясь о себе, о своем здоровье, вы заботитесь о своих детях, не пренебрегайте этим простым правилом, передает пресс-служба минздрава СО.
Фото: пресс-служба минздрава СО
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