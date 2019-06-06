Самарские онкологи провели профилактическую акцию «Здоровая мама – счастливый малыш»

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5 июня в Самарской областной детской клинической больнице имени Н.Н. Ивановой сотрудники Самарского областного клинического онкологического диспансера провели широкомасштабную профилактическую акцию «Здоровая мама – счастливый малыш», посвященную Дню защиты детей.Как женщине следует заботиться о своем здоровье? Чему стоит уделять больше внимания? Как научиться распознавать тревожные сигналы своего организма и не пропустить страшный недуг?На эти и многие другие вопросы ответили специалисты отделения медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера в рамках акции «Здоровая мама – счастливый малыш».Все желающие женщины смогли принять участие в лекции на тему «Профилактика рака молочной железы» и получить красочные буклеты.Также мероприятие включало в себя бесплатную консультацию врача-онколога Самарского областного клинического онкологического диспансера для всех желающих мам маленьких пациентов Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой.Заботясь о себе, о своем здоровье, вы заботитесь о своих детях, не пренебрегайте этим простым правилом, передает пресс-служба минздрава СО.Фото: пресс-служба минздрава СО