Очередной рост: в Самарской области 290 новых случаев коронавируса за сутки

Общее количество заболевших составило 25633.
В Самарской области за сутки на 12 декабря выявлены 290 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1670, вылечились и выписаны 23470 человек.
За сутки снова умерли еще восемь больных. Всего в регионе 493 случая, сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Выздоровели и выписаны за сутки 316 человек.
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