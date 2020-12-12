Очередной рост: в Самарской области 290 новых случаев коронавируса за сутки

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Общее количество заболевших составило 25633.



В Самарской области за сутки на 12 декабря выявлены 290 заболевших коронавирусом. В больницах остаются 1670, вылечились и выписаны 23470 человек.



За сутки снова умерли еще восемь больных. Всего в регионе 493 случая, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Выздоровели и выписаны за сутки 316 человек.