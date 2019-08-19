Новокуйбышевск посетит бригада онкодозора
19 августа 2019 15:07
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Для жителей города и пациентов лечебного учреждения в конференц-зале Новокуйбышевской ЦГБ с 11.00 до 12.00 состоится лекция на тему: "Профилактика и ранняя диагностика опухолей наружных локализаций". По окончании лекции все слушатели смогут задать вопросы заведующей отделением медицинской профилактики Ольге Козловой.
В целях выявления злокачественных заболеваний на ранних стадиях и повышения онкологической настороженности среди врачей других специальностей, для жителей города и пациентов, состоящих на диспансерном учете, будет проведена бесплатная консультация врача–онколога Самарского областного
онкодиспансера.
Прием пройдет в поликлинике Новокуйбышевской ЦГБ.
Прием врача онколога осуществляется строго по предварительной записи по телефону 8 (84635) 6 03 41, передает пресс-служба облправительства
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