Новокуйбышевск посетит бригада онкодозора

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Для жителей города и пациентов лечебного учреждения в конференц-зале Новокуйбышевской ЦГБ с 11.00 до 12.00 состоится лекция на тему: "Профилактика и ранняя диагностика опухолей наружных локализаций". По окончании лекции все слушатели смогут задать вопросы заведующей отделением медицинской профилактики Ольге Козловой.В целях выявления злокачественных заболеваний на ранних стадиях и повышения онкологической настороженности среди врачей других специальностей, для жителей города и пациентов, состоящих на диспансерном учете, будет проведена бесплатная консультация врача–онколога Самарского областногоонкодиспансера.Прием пройдет в поликлинике Новокуйбышевской ЦГБ., передает пресс-служба облправительства