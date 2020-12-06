Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса

6 декабря в регионе подтвержден 271 случай новой коронавирусной инфекции:
- 127 в г. Самара
- 42 в г. Тольятти
- 15 в г. Сызрань
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 8 г. Новокуйбышевск
- 6 в Хворостянском районе
- 6 в Большеглушицком районе
- 6 в г. Октябрьск
- 6 в Похвистневском районе
- 6 в г. Жигулевск
- 6 в Красноярском районе
- 4 г. Чапаевск
- 4 в Безенчукском районе
- 3 в Богатовском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в г. Отрадный
- 2 в Пестравском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
224 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 47 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 23939 случаев коронавируса.
Скончался 451 человек (нарастающим итогом), в том числе женщины 64 и 72 лет, мужчина 70 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы, женщина 61 года
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 14,12, по стране - 29,55
Коэффициент летальности в области - 1,88, в стране - 1,75.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8707, нарастающим итогом 1248441, передает пресс-служба оперштаба СО.
Добавить комментарий