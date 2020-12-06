Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса

237

6 декабря в регионе подтвержден 271 случай новой коронавирусной инфекции:



- 127 в г. Самара

- 42 в г. Тольятти

- 15 в г. Сызрань

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 8 г. Новокуйбышевск

- 6 в Хворостянском районе

- 6 в Большеглушицком районе

- 6 в г. Октябрьск

- 6 в Похвистневском районе

- 6 в г. Жигулевск

- 6 в Красноярском районе

- 4 г. Чапаевск

- 4 в Безенчукском районе

- 3 в Богатовском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в г. Отрадный

- 2 в Пестравском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе



224 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 47 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 23939 случаев коронавируса.



Скончался 451 человек (нарастающим итогом), в том числе женщины 64 и 72 лет, мужчина 70 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы, женщина 61 года



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 14,12, по стране - 29,55



Коэффициент летальности в области - 1,88, в стране - 1,75.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8707, нарастающим итогом 1248441, передает пресс-служба оперштаба СО.