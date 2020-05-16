Названы районы Самарской области, где выявили новые случаи коронавируса
16 мая 2020 12:06
344
Как сообщает оперштаб, на 16 мая в регионе подтверждены 70 случаев COVID-19:
- 22 в Самарe,
- 22 в Тольятти,
- 12 в Сызрани,
- 3 в Кинеле,
- 3 в Волжском районе,
- 1 в Отрадном,
- 1 в Чапаевске,
- 1 в Борском районе,
- 1 в Безенчукском районе,
- 1 в Красноярском районе,
- 1 в Ставропольском районе,
- 1 в Сызранском районе,
- 1 в Кинельском районе.
22 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (8 - в Самаре, 7 – в Сызрани, 3 - в Тольятти, 2 – в Волжском районе, 1 - в Кинеле, 1 в Борском районе).
47 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ.
1 человек обследован как прибывший из Республики Саха.
Всего в регионе зафиксированы 1372 случая, 275 человек выздоровели, 9 скончались.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5074, нарастающим итогом 95362.
на 15.05.2020 под меднаблюдением 532 человека.
Работают 1397 дежурных групп в 535 детсадах.
Масочный режим - носить маску нужно в общественных местах, кроме улиц.
Продолжает действовать режим самоизоляции.
Соблюдение ограничительных мер контролируется. За сутки полиция выявила нарушений и составила протоколов - 116, транспортная полиция - 7, оив - 8, мун.органы власти - 15.
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16 мая 2020 12:06
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16 мая 2020 11:45
Всего в области зафиксировано 1372 случая заражения. Здравоохранение
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15 мая 2020 20:23
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15 мая 2020 20:19
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