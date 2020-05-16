Названы районы Самарской области, где выявили новые случаи коронавируса

344

Соблюдение ограничительных мер контролируется.





Как сообщает оперштаб, на 16 мая в регионе подтверждены 70 случаев COVID-19:- 22 в Самарe,- 22 в Тольятти,- 12 в Сызрани,- 3 в Кинеле,- 3 в Волжском районе,- 1 в Отрадном,- 1 в Чапаевске,- 1 в Борском районе,- 1 в Безенчукском районе,- 1 в Красноярском районе,- 1 в Ставропольском районе,- 1 в Сызранском районе,- 1 в Кинельском районе.22 выявлены активно при обследовании круга контактных с ранее заболевшими (8 - в Самаре, 7 – в Сызрани, 3 - в Тольятти, 2 – в Волжском районе, 1 - в Кинеле, 1 в Борском районе).47 человек обследованы с диагнозом внебольничная пневмония, ОРВИ.1 человек обследован как прибывший из Республики Саха.Всего в регионе зафиксированы 1372 случая, 275 человек выздоровели, 9 скончались.Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 5074, нарастающим итогом 95362.на 15.05.2020 под меднаблюдением 532 человека.Работают 1397 дежурных групп в 535 детсадах.Масочный режим - носить маску нужно в общественных местах, кроме улиц.Продолжает действовать режим самоизоляции.Соблюдение ограничительных мер контролируется. За сутки полиция выявила нарушений и составила протоколов - 116, транспортная полиция - 7, оив - 8, мун.органы власти - 15.