Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство предложило разрешить приставам применять оружие против должников
Правительство предложило разрешить приставам применять оружие против должников
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
Прокурор и бизнес-омбудсмен провели консультационный приём для резидентов Жигулевской долины
Прокурор и бизнес-омбудсмен провели консультационный приём для резидентов Жигулевской долины
В поселке Кинельского района горел мусор
В поселке Кинельского района горел мусор
Днем 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
Днем 27 апреля местами в Самарской области ожидается усиление юго-западного ветра
Самарскую область с рабочим визитом посетил главный детский хирург России
Самарскую область с рабочим визитом посетил главный детский хирург России
завершился чемпионат Самарской области по керлингу в двух дисциплинах
Завершился чемпионат Самарской области по керлингу в двух дисциплинах
в Самаре пожарная машина спешила на вызов и увязла в грязи
В Самаре пожарная машина спешила на вызов и увязла в грязи
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.13
-0.38
EUR 98.71
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Открыта регистрация для посещения экспозиции музейного состава «Поезд Победы» в Самаре
СГИК  примет Межрегиональный фестиваль-конкурс «Вёснушка-весна»
Дмитрий Азаров наградил победителей конкурсов "Профессионал года" и "Лучшая трудовая династия"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре перед майскими праздниками вырос спрос на палатки и спальники

26 апреля 2024 12:25
113
В Самаре перед майскими праздниками вырос спрос на палатки и спальники

Майские праздники обычно приходятся на первые теплые дни, поэтому их принято проводить на свежем воздухе — шашлыки, рыбалка, отдых на природе. Эксперты Авито проанализировали цены на площадке и подсчитали, во сколько обойдутся товары для пикника в 2024 году и какие самые востребованные. 

Никуда без шашлыков

Выходные на природе сложно представить без шашлыков, поэтому на пикнике обязательно понадобится мангал или гриль. Для выезда на природу идеально подойдет компактный мангал — он легко поместится в багажник с другими вещами. Небольшие сборные варианты продаются на Авито по цене от 200 рублей. Долговечный стационарный вариант скорее подойдет для дачи: средняя цена продажи на платформе в Самаре — 15 300 рублей. Средняя цена на б/у мангалы в апреле этого года составила 2 200 рублей, но есть варианты и от 250 рублей.

Набор шампуров на Авито можно приобрести за 1 590 рублей, средняя цена продажи нового набора на платформе — 2 300 рублей, б/у — 700 рублей. Но варианты в хорошем состоянии можно найти от 100 рублей. Решетки-гриль доступны в разных размерах и ценовых сегментах — можно купить небольшую за 330 рублей или крупную из толстой нержавеющей стали за 3 500 рублей.

Стоит отметить, что в число поклонников шашлыка и другого гриля попали жители Москвы и Санкт-Петербурга — в этих городах в апреле 2024 года покупали мангалы на 36% активнее, чем в прошлом году.

Лучшее время для рыбалки

Конец апреля и начало мая — высокий сезон в рыбалке, и традиционно в его преддверии продажи рыболовного инвентаря на Авито растут. В апреле этого года продажи удочек выросли на 37% по сравнению с прошлым. В среднем новая удочка на платформе стоит 11 700 рублей, б/у — 2 900 рублей. Но иногда можно найти дешевле — новую за 600 рублей, а б/у — за 300 рублей. Продажи спиннингов за тот же период увеличились на 19%.
 
 Средняя цена спиннинга на Авито в Самаре — 4 000 рублей. Впрочем, любители рыбалки могут найти на площадке эксклюзивные варианты в любом другом городе — например, этот японский спиннинг ручной работы за 70 000 рублей.

Переночевать на природе

Если погода порадует температурой воздуха, можно будет смело организовать поход с ночевкой. Судя по статистике, некоторые уже к этому готовятся: продажи палаток в апреле год к году выросли на 12%. На Авито доступны как базовые одноместные палатки — например, этот вариант за 1 300 рублей, так и большие многокомнатные палатки, где может комфортно разместиться вся семья. Средний чек в этой категории по итогам апреля составил 20 100 рублей за новую палатку и 7 800 — за б/у, но есть и дешевле, например, за 1 000 рублей. Также для ночевки обязательно понадобится спальник. Их продажи выросли на 28% год к году. Новые на Авито в среднем продаются за 2 000 рублей, бывшие в использовании — за 1 600 рублей. Новый вариант можно найти по цене от 790 рублей, б/у — от 250 рублей.

Таким образом, минимальная стоимость нового набора из мангала, шампуров, удочки, палатки и спальника в 2024 году составила 4 580 рублей. Если покупать на Авито б/у товары для пикника, набор обойдется всего в 1 900 рублей. Такой выезд на природу сможет позволить себе каждый.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
26 апреля 2024  13:55
Максимальные сбросы воды на Жигулевской ГЭС намечены на 26 и 27 апреля
36
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год
26 апреля 2024  12:43
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с ежегодной корректировкой за 2023 год
98
Самарская область вместе со всей Россией примет участие акции «Бессмертный полк» в мультиформатном режиме
26 апреля 2024  12:05
Самарская область вместе со всей Россией примет участие акции «Бессмертный полк» в мультиформатном режиме
167
В этом году акция  «Бессмертный полк» в Самаре будет проходить в онлайн-формате
26 апреля 2024  10:25
В этом году акция  «Бессмертный полк» в Самаре будет проходить в онлайн-формате
158
В настоящее время в центре работает 550 человек, в перспективе здесь будет трудится более 1300 специалистов. 
25 апреля 2024  20:41
Дмитрий Азаров принял участие в открытии распределительного центра в Волжском районе
328
Весь список