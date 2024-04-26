В Самаре перед майскими праздниками вырос спрос на палатки и спальники

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Майские праздники обычно приходятся на первые теплые дни, поэтому их принято проводить на свежем воздухе — шашлыки, рыбалка, отдых на природе. Эксперты Авито проанализировали цены на площадке и подсчитали, во сколько обойдутся товары для пикника в 2024 году и какие самые востребованные.

Никуда без шашлыков

Выходные на природе сложно представить без шашлыков, поэтому на пикнике обязательно понадобится мангал или гриль. Для выезда на природу идеально подойдет компактный мангал — он легко поместится в багажник с другими вещами. Небольшие сборные варианты продаются на Авито по цене от 200 рублей. Долговечный стационарный вариант скорее подойдет для дачи: средняя цена продажи на платформе в Самаре — 15 300 рублей. Средняя цена на б/у мангалы в апреле этого года составила 2 200 рублей, но есть варианты и от 250 рублей.

Набор шампуров на Авито можно приобрести за 1 590 рублей, средняя цена продажи нового набора на платформе — 2 300 рублей, б/у — 700 рублей. Но варианты в хорошем состоянии можно найти от 100 рублей. Решетки-гриль доступны в разных размерах и ценовых сегментах — можно купить небольшую за 330 рублей или крупную из толстой нержавеющей стали за 3 500 рублей.

Стоит отметить, что в число поклонников шашлыка и другого гриля попали жители Москвы и Санкт-Петербурга — в этих городах в апреле 2024 года покупали мангалы на 36% активнее, чем в прошлом году.

Лучшее время для рыбалки

Конец апреля и начало мая — высокий сезон в рыбалке, и традиционно в его преддверии продажи рыболовного инвентаря на Авито растут. В апреле этого года продажи удочек выросли на 37% по сравнению с прошлым. В среднем новая удочка на платформе стоит 11 700 рублей, б/у — 2 900 рублей. Но иногда можно найти дешевле — новую за 600 рублей, а б/у — за 300 рублей. Продажи спиннингов за тот же период увеличились на 19%.



Средняя цена спиннинга на Авито в Самаре — 4 000 рублей. Впрочем, любители рыбалки могут найти на площадке эксклюзивные варианты в любом другом городе — например, этот японский спиннинг ручной работы за 70 000 рублей.

Переночевать на природе

Если погода порадует температурой воздуха, можно будет смело организовать поход с ночевкой. Судя по статистике, некоторые уже к этому готовятся: продажи палаток в апреле год к году выросли на 12%. На Авито доступны как базовые одноместные палатки — например, этот вариант за 1 300 рублей, так и большие многокомнатные палатки, где может комфортно разместиться вся семья. Средний чек в этой категории по итогам апреля составил 20 100 рублей за новую палатку и 7 800 — за б/у, но есть и дешевле, например, за 1 000 рублей. Также для ночевки обязательно понадобится спальник. Их продажи выросли на 28% год к году. Новые на Авито в среднем продаются за 2 000 рублей, бывшие в использовании — за 1 600 рублей. Новый вариант можно найти по цене от 790 рублей, б/у — от 250 рублей.

Таким образом, минимальная стоимость нового набора из мангала, шампуров, удочки, палатки и спальника в 2024 году составила 4 580 рублей. Если покупать на Авито б/у товары для пикника, набор обойдется всего в 1 900 рублей. Такой выезд на природу сможет позволить себе каждый.