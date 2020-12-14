Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом

Как сообщает оперштаб, на 14 декабря в регионе подтверждено 295 случаев новой коронавирусной инфекции:
-156 в г. Самара
- 20 в г. Тольятти
- 17 в г. Кинель
- 11 в Кинельском районе
- 11 в г. Отрадный
- 10 в г. Новокуйбышевск
- 10 в г. Сызрань
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в Волжском районе
- 5 в Красноярском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в г. Чапаевск
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сергиевском
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Хворостянском районе
244 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 51 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 26219 случая коронавируса.
Скончались 500 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 62 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы; мужчина 53 лет, страдавший онкологическим заболеванием; женщина 59 лет; мужчина 72 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания и эндокринной системы
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 15,66, по стране - 32,46.
Коэффициент летальности в области - 1,91, в стране - 1,77.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
Добавить комментарий