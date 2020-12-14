Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом

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Как сообщает оперштаб, на 14 декабря в регионе подтверждено 295 случаев новой коронавирусной инфекции:



-156 в г. Самара

- 20 в г. Тольятти

- 17 в г. Кинель

- 11 в Кинельском районе

- 11 в г. Отрадный

- 10 в г. Новокуйбышевск

- 10 в г. Сызрань

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в Волжском районе

- 5 в Красноярском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в г. Чапаевск

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Сергиевском

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Хворостянском районе



244 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 51 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​ Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 26219 случая коронавируса.



Скончались 500 человек (нарастающим итогом), в том числе мужчина 62 лет, страдавший заболеванием сердечно-сосудистой системы; мужчина 53 лет, страдавший онкологическим заболеванием; женщина 59 лет; мужчина 72 лет, страдавший заболеваниями органов дыхания и эндокринной системы



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 15,66, по стране - 32,46.

Коэффициент летальности в области - 1,91, в стране - 1,77.