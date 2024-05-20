Студентка из Самарской области стала обладательницей гранта на Всероссийском форуме «Пространство развития»

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С 17 по 19 мая в городе Иннополис Республики Татарстан состоялся Итоговый форум федеральной программы «Пространство развития». Федеральная программа «Пространство развития» направлена на решение социально-экономических проблем в малых городах и поселениях России, и уже с 2018 года реализуется Российским Союзом Молодежи. Ежегодно финалом федеральной программы «Пространство развития» становится «Итоговый форум», который собирает большое количество молодых людей со всей России. В этом году форум посетили более 380 участников из 45 регионов нашей страны. Команда Самарского Союза Молодежи — территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области также приняла участие в этом масштабном форуме.

Представлять наш регион в составе делегации отправились 25 человек: представители 6 местных организаций Самарского Союза Молодежи. Ими стали: Тольяттинская местная организация ССМ, команда муниципального автономного учреждения «Дом молодежных организаций» г.о. Отрадный, команда студенческого клуба РСМ, открытого на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Безенчукский аграрный техникум», команда из филиала «Новокуйбышевский медицинский колледж» государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной», команда студенческого клуба РСМ, открытого на базе государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Сергиевский губернский техникум», участники проекта Самарский региональный тренинговый центр Самарского Союза Молодежи и представители региональной дирекции программы «Пространство развития» в Самарской области.

На протяжение трех дней участников ждала насыщенная программа, по каждому из трех направлений: участники программы, региональные дирекции и участники программы прошлых лет, проводилась увлекательная образовательная программа, организовывались мастер-классы и интерактивные площадки для обмена опытом. Одной из таких площадок стала «Ярмарка проектов», в рамках которой участники форума могли презентовать уникальные социально-значимые инициативы, реализованные на своих территориях и обменяться лучшими практиками с молодыми людьми из разных регионов. На «Ярмарке проектов» Самарскую область представила команда студенческого клуба РСМ, открытого на базе Безенчукского аграрного техникума. Ребята поделились своей реализованной инициативой «Аллея памяти», в рамках которой разработали макет создания аллеи: в центре композиции расположится стела и памятная доска о военно-авиационном училище летчиков им. С. Леваневского, а само место станет историческим наследием и точкой сбора и приема присяги юнармейцами Безенчукского аграрного техникума.

Еще одной эксклюзивной возможностью форума стало проведение грантового конкурса, в рамках которого было подано более 120 заявок, а 62 участника представили свои проекты экспертам Росмолодёжь.Гранты — среди них трое представителей Самарского Союза Молодежи. 19 мая на закрытии «Итогового форума» были объявлены победители конкурса, которые стали обладателями грантов. Член Самарского Союза Молодежи, студентка федерального государственного бюджетного образования учреждения высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический университет» — Мария Алексеевна Морозова стала победителем и выиграла грант на реализацию своего проект номиналом 316 тыс. рублей!

«Этот форум предоставляет замечательные возможности для молодежи нашей страны. Он становится площадкой для обмена опытом с другими участниками из разных регионов России, дает возможность посетить образовательную программу и мастер-классы от ведущих экспертов в сфере развития «гибких навыков», полюбоваться красотами республики Татарстан и провести время с максимальной пользой. Особой радостью стала победа в грантовом конкурсе. Теперь вместе с командой Самарского Союза Молодежи мы сможем улучшить жизнь молодых людей и развить их медиакомпетенции на высшем уровне!» — поделилась член Самарского Союза Молодежи, участница Итогового форума Пространство развития Мария Морозова.