Минздрав разъяснил правила прохождения карантина

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"Родственники могут передавать пациентам продукты питания и личные вещи, однако существует ряд ограничений, которые необходимо уточнять в справочной службе больницы", — сказано в релизе.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 128 тысяч человек, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались. В России зарегистрировано 45 случаев, жертв нет."Выписаны c выздоровлением: два гражданина КНР, один гражданин России", — говорится в сообщении ведомства. Состояние остальных удовлетворительное.Медицинская помощь всем пациентам, заразившимся новым коронавирусом, и лицам с подозрением на него оказывается бесплатно. При этом подчеркивается, что компенсация разницы между зарплатой и больничным не предусмотрена.Россиян просят избегать поездок в страны, где есть случаи Covid-19. Также в Минздраве рекомендуют не направлять в зарубежные командировки беременных, инвалидов, несовершеннолетних, женщин с детьми до трех лет, одиноких родителей, опекунов детей до пяти лет и некоторые другие категории граждан.Пятого марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности. В документе говорится, что прибывшие из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании (стран с наиболее неблагополучной ситуацией по Covid-19) обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней. Ввести такие меры имеет право любой регион.Невыполнение этих требований, приведшее к массовому заражению, влечет штраф до 80 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности, обязательные работы на срок до 360 часов или ограничение свободы на срок до года. В случае чьей-то смерти возможны обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до пяти лет.