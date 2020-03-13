Минздрав разъяснил правила прохождения карантина
13 марта 2020 17:21
55
"Родственники могут передавать пациентам продукты питания и личные вещи, однако существует ряд ограничений, которые необходимо уточнять в справочной службе больницы", — сказано в релизе.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 128 тысяч человек, большинство выздоровели, но более четырех тысяч скончались. В России зарегистрировано 45 случаев, жертв нет.
"Выписаны c выздоровлением: два гражданина КНР, один гражданин России", — говорится в сообщении ведомства. Состояние остальных удовлетворительное.
Медицинская помощь всем пациентам, заразившимся новым коронавирусом, и лицам с подозрением на него оказывается бесплатно. При этом подчеркивается, что компенсация разницы между зарплатой и больничным не предусмотрена.
Россиян просят избегать поездок в страны, где есть случаи Covid-19. Также в Минздраве рекомендуют не направлять в зарубежные командировки беременных, инвалидов, несовершеннолетних, женщин с детьми до трех лет, одиноких родителей, опекунов детей до пяти лет и некоторые другие категории граждан.
Пятого марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности. В документе говорится, что прибывшие из КНР, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании (стран с наиболее неблагополучной ситуацией по Covid-19) обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней. Ввести такие меры имеет право любой регион.
Невыполнение этих требований, приведшее к массовому заражению, влечет штраф до 80 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности, обязательные работы на срок до 360 часов или ограничение свободы на срок до года. В случае чьей-то смерти возможны обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до пяти лет.
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Комментарии
Здравоохранение
13 марта 2020 17:49
Они полностью вылечились. Здравоохранение
48
13 марта 2020 17:21
В России зарегистрировано 45 случаев, жертв нет. Здравоохранение
55
13 марта 2020 15:35
Поправки в Конституцию РФ. Предлагается закрепить право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи в любом уголке страны. Здравоохранение
146
13 марта 2020 12:54
Чиновники опасаются, что заболеваемость гриппом распространится среди детей. Здравоохранение
251
13 марта 2020 10:42
Он отдыхал в Италии. Здравоохранение
326
13 марта 2020 09:29
Ранее в России были зарегистрированы 28 случаев заболевания. Здравоохранение
193
12 марта 2020 21:34
Со всеми пассажирами уже связались медики. Число заболевших пневмонией нового типа в РФ увеличилось до 34. Здравоохранение
404
12 марта 2020 11:55
Такие меры будут приняты, если у сотрудника выявится повышенная температура тела. Здравоохранение
433
12 марта 2020 09:27Все магазины, за исключением продуктовых и аптек, закрываются в Италии
Такие меры приняты из-за риска распространения коронавируса. Здравоохранение
192
11 марта 2020 21:07
Общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах. Здравоохранение
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