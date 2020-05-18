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Дмитрий Азаров принял участие в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1», которая была посвящена ситуации с дополнительными выплатами медицинским сотрудникам.
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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Губернатор Дмитрий Азаров: «Федеральные выплаты медицинским работникам произведены сегодня по состоянию на 10 утра»

18 мая 2020 21:57
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Дмитрий Азаров принял участие в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1», которая была посвящена ситуации с дополнительными выплатами медицинским сотрудникам.
В понедельник, 18 мая, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1», которая была посвящена ситуации с дополнительными выплатами медицинским сотрудникам, работающим с больными коронавирусом.

На связь со студией программы вышли фельдшер самарской станции скорой медицинской помощи Татьяна Рыбина и водитель Александр Митрофанов. Они выразили озабоченность системой начислений федеральных надбавок за работу с больными коронавирусом.

Ведущая программы Ольга Скобеева попросила губернатора Самарской области прокомментировать ситуацию.

«Информация о том, возили они коронавирусных больных или нет, - безусловно, будет представлена»,- отметил Губернатор и подчеркнул, что уже завтра лично встретится с представителями коллективов, чтобы обсудить ситуацию.

Глава региона рассказал, что каждый коронавирусный больной кодируется сегодня особым образом: «Мы можем проследить каждого, кто делал ему анализы, кто его вез, как он выявлялся. Поэтому, уважаемая Татьяна Геннадьевна, вы сможете проверить, я создам для этого условия, был ли хоть один коронавирусный больной, как положено по 484 постановлению, с которым вы контактировали».

Кроме того, Дмитрий Азаров отметил, что еще в пятницу принял решение о дополнительных региональных набавках: «Каждый врач скорой помощи, подчеркну, каждый врач, и каждый медработник скорой помощи получит эти надбавки. Врач - 20 тысяч рублей, средний медицинский персонал - 10 тысяч рублей. Предусмотрена доплата и водителям - 5 тысяч рублей. Всем абсолютно».

Всего таких сотрудников скорой медицинской помощи в регионе 2228. Эти выплаты должны пройти в течение двух ближайших дней.

«Все выплаты в соответствии с 484 постановлением, личным поручением Президента страны, а он поставил точку в этом недопонимании, не случайно постановление правительства было уточнено, все выплаты произведены сегодня уже по состоянию на 10 утра. Мы подняли банки в воскресенье, заставили работать. То есть все, что касается выплат тем, кто контактировал с коронавирусными больными, осуществлено на сегодняшний момент».

Ольга Скабеева отметила важность этих действий и попросила рассказать о том, как производились расчеты: «Я правильно понимаю, что изначально все-таки исходили из того, что по часам были вынуждены считать по постановлению правительства?»

Дмитрий Азаров подчеркнул: « Я сразу сказал, что никакие часы и минуты мы считать не будем. Но в форме постановления была дата первого контакта. То есть эту дату мы должны были указывать. Соответственно, если человек контактировал первый раз 2 апреля, дальше эти средства рассчитывались пропорционально его ставке. Если же человек контактировал 27 апреля, то мы считали с первого дня контакта и также пропорционально. После уточнения постановления правительства, еще раз подчеркну, в субботу были проведены расчеты, в воскресенье – выплаты».

«Еще раз спасибо вам огромное. Компетентная, оперативная, немедленная реакция»,- поблагодарила губернатора Самарской области ведущая, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


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Дмитрий Азаров принял участие в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1», которая была посвящена ситуации с дополнительными выплатами медицинским сотрудникам.
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