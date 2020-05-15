Главврачи самарских больниц рассказали об обеспеченности медиков средствами защиты

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н:- Наша больница не испытывает недостатка в средствах индивидуальной защиты для медицинских работников, которые заняты лечением больных с COVID -19. Все необходимые средства защиты мы получаем прежде всего с государственного склада «Самарафармация» по специальной разнарядке. Помимо этого больнице были выделены денежные средства из федерального бюджета для проведения закупок нашими специалистами. В итоге у нас сформирован оперативный запас средств защиты на две недели. Заключены также контракты на поставки на ближайшие полтора месяца. При необходимости формируем заявку и направляем ее в минздрав региона для пополнения запасов. Три раза в неделю склады больницы обновляются с учетом двухнедельного запаса.- Средствами индивидуальной защиты на сегодняшний день сотрудники нашей больницы полностью обеспечены. Работаем в плановом порядке. По заявке в минздрав нас обеспечивает государственный склад «Самарафармация». В частности, сегодня получили защитные очки, защитные экраны, маски, респираторы второго класса. Все это сейчас на складе больницы, без определенного запаса мы работать не можем и не должны. Поэтому и сами занимаемся закупками необходимых средств. Помогают и спонсоры. Каждые две-три недели обновляем склад наших защитных средств. Так, на следующей неделе ожидаем еще поставки. Словом, работаем по всем направлениям, чтобы защитить наших врачей от инфекции.