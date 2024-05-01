Ряд нововведений вступает в силу с 1 мая

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С 1 мая в России вступает в силу ряд важных нововведений. Некоторым категориям пенсионеров пересчитают выплаты. К примеру, отметившим в апреле 80-летний юбилей увеличат фиксированную доплату. Индексируют сумму тем, кто получил инвалидность I группы. Кроме того, пенсии пересчитают шахтерам и летчикам.

Быстрее начнут получать лекарства дети с редкими заболеваниями – на это отвели 6 дней. Раньше процедура длилась около месяца.

Поступить на целевое обучение абитуриентам станет проще. Поможет портал "Работа России", где компании будут выкладывать предложения о заключении целевых договоров.

Коммунальных должников защитят от коллекторов. Закон запретил передачу долгов таким организациям. Нововведение вступит в силу 3 мая.

С 1 мая втрое вырастут акцизы на вина, в том числе игристые, а ещё обязательной станет маркировка черной и красной икры.

Кроме того, с 1 мая банкам запретят брать комиссию за онлайн-переводы между своими счетами. Вырастет и лимит на такие операции – со 100 тысяч до 30 миллионов рублей, пишет Смотрим.