В Самаре возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести»

Дмитрий Азаров напомнил, что в годы Великой Отечественной войны труд земляков стал настоящим подвигом. Сотни тысяч куйбышевцев работали в цехах, на колхозных полях, чтобы поставить фронту необходимое – оружие, технику, продовольствие. В годы Великой Отечественной войны в Куйбышев были эвакуированы многие крупные промышленные предприятия из других городов страны, в их числе: «Прогресс», «Авиакор», «Металлист», «Авиаагрегат», ОДК-Кузнецов и многие другие.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня жители Самарской области воздают дань уважения и признательности землякам, совершившим трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны: «Здесь, в запасной столице, ковалась усилиями сотен тысяч тружеников Победа. Они делали всё, чтобы поставить фронту вооружение, боеприпасы, технику, продовольствие. Работая на пределе человеческих сил, куйбышевцы совершили невозможное. За годы войны заводы города дали фронту около 36 тысяч боевых самолётов, 70 тысяч миномётов, миллионы подшипников, множество корпусов мин, деталей для легендарных «Катюш», напряжённо работали швейные обувные фабрики, пищевые и транспортные предприятия, труженики села».

В годы войны наши земляки каждый день на своих рабочих местах совершали трудовые подвиги: Куйбышевская область дала стране 312 Героев Социалистического труда, 11 полных кавалеров Ордена трудовой славы.

Сохранение памяти о вкладе земляков в Великую Победу имеет особое значение, уверен секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров: «Мы вновь живём и трудимся под лозунгом "Все для фронта, все для Победы". Мы обеспечиваем опережающее развитие Самарской области, а значит, делаем все, чтобы быть надежным тылом для страны, для героев-защитников. Сегодня, как и во время Великой Отечественной войны, ритмично и мощно бьется сердце трудовой Самарской области. И каждый удар этого сердца приближает нашу Победу».

Напомним, что стела «Город трудовой доблести» появилась в Самаре на Аллее трудовой славы в 2021 году ис тала по-настоящему знаковым местом, олицетворяющим подвиг «запасной столицы». Почётное звание «Город трудовой доблести» присвоено Самаре 2 июля 2020 года Указом Президента РФ Владимира Путина. Партия «Единая Россия» и в Самаре, и в других городах – претендентах организовала массовый сбор подписей. Более полумиллиона жителей Самары выступили за присвоение городу этого высокого и почётного звания - Город трудовой доблести.