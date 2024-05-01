Я нашел ошибку
Главные новости:
Выступление российской оперной певицы Анны Нетребко отменили в Швейцарии.
Выступление российской оперной певицы Анны Нетребко отменили в Швейцарии
Австрия призвала Raiffeisen отказаться от связанной с Россией сделки
Австрия призвала Raiffeisen отказаться от связанной с Россией сделки
В Самаре возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести»
В Самаре возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести»
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Самарского БКК с Днем Весны и Труда
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников Самарского БКК с Днем Весны и Труда
В Самарской области ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе
В Самарской области ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе
Шествие "Бессмертного полка" отменено в Киргизии
В Самарской области количество пользователей приложения Госуслуги. Дом уже превышает 114 тысяч
В Самарской области количество пользователей приложения Госуслуги. Дом уже превышает 114 тысяч
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.78
-0.23
EUR 98.03
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Изменилось место проведения самарского инклюзивного бала
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары»
4 мая Музей Эльдара Рязанова в Самаре организует несколько мероприятий
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

В Самаре возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести»

1 мая 2024 18:44
147
В Самаре возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести»
Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров, члены регионального политсовета «Единой России»: председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников, глава Самары Елена Лапушкина, почетные граждане города и области, ветераны и сотрудники промышленных предприятий, волонтеры «Единой России», активисты «Движения первых» и «Молодой гвардии» возложили цветы к мемориалу, отдав дань памяти героизму жителей региона, создавшим трудовую славу Самарской области.
 

Дмитрий Азаров напомнил, что в годы Великой Отечественной войны труд земляков стал настоящим подвигом. Сотни тысяч куйбышевцев работали в цехах, на колхозных полях, чтобы поставить фронту необходимое – оружие, технику, продовольствие. В годы Великой Отечественной войны в Куйбышев были эвакуированы многие крупные промышленные предприятия из других городов страны, в их числе: «Прогресс», «Авиакор», «Металлист», «Авиаагрегат», ОДК-Кузнецов и многие другие.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня жители Самарской области воздают дань уважения и признательности землякам, совершившим трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны: «Здесь, в запасной столице, ковалась усилиями сотен тысяч тружеников Победа. Они делали всё, чтобы поставить фронту вооружение, боеприпасы, технику, продовольствие. Работая на пределе человеческих сил, куйбышевцы совершили невозможное. За годы войны заводы города дали фронту около 36 тысяч боевых самолётов, 70 тысяч миномётов, миллионы подшипников, множество корпусов мин, деталей для легендарных «Катюш», напряжённо работали швейные обувные фабрики, пищевые и транспортные предприятия, труженики села».

В годы войны наши земляки каждый день на своих рабочих местах совершали трудовые подвиги:  Куйбышевская область дала стране 312 Героев Социалистического труда, 11 полных кавалеров Ордена трудовой славы.

Сохранение памяти о вкладе земляков в Великую Победу имеет особое значение, уверен секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров: «Мы вновь живём и трудимся под лозунгом "Все для фронта, все для Победы". Мы обеспечиваем опережающее развитие Самарской области, а значит, делаем все, чтобы быть надежным тылом для страны, для героев-защитников. Сегодня, как и во время Великой Отечественной войны, ритмично и мощно бьется сердце трудовой Самарской области. И каждый удар этого сердца приближает нашу Победу».

Напомним, что стела «Город трудовой доблести» появилась в Самаре на Аллее трудовой славы в 2021 году ис тала по-настоящему знаковым местом, олицетворяющим подвиг «запасной столицы». Почётное звание «Город трудовой доблести» присвоено Самаре 2 июля 2020 года Указом Президента РФ Владимира Путина. Партия «Единая Россия» и в Самаре, и в других городах – претендентах организовала массовый сбор подписей. Более полумиллиона жителей Самары выступили за присвоение городу этого высокого и почётного звания - Город трудовой доблести.

Теги: Дмитрий Азаров Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Поделились опытом и идеями: самарцы презентовали свои проекты по поддержке семей и СВО
14 марта 2024, 10:41
Поделились опытом и идеями: самарцы презентовали свои проекты по поддержке семей и СВО
На встрече с главой региона Дмитрием Азаровым представители некоммерческого сектора поделились опытом участия в президентских  грантовых конкурсах Фонда... Политика
2613
Дмитрий Азаров встретился с волонтерами в Молодежном центре Самарской области
20 декабря 2023, 10:47
Дмитрий Азаров встретился с волонтерами в Молодежном центре Самарской области
На встрече подвели итоги года, обсудили участие волонтеров региона в гуманитарных миссиях #МЫВМЕСТЕ. Политика
3635
Центральная тема обсуждения – предстоящие выборы Президента России. На съезде партия примет решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина.
17 декабря 2023, 19:14
В Москве сегодня проходит XXI съезд партии «Единая Россия»
Центральная тема обсуждения – предстоящие выборы Президента России. На съезде партия примет решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина. Политика
3906
В центре внимания
В Самарской области ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе
1 мая 2024  15:36
В Самарской области ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе
205
Ряд нововведений вступает в силу с 1 мая
1 мая 2024  11:10
Ряд нововведений вступает в силу с 1 мая
251
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Праздником Весны и Труда
1 мая 2024  10:44
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Праздником Весны и Труда
360
Сегодня в Самарской области ожидается гроза со шквалистым усилением ветра
29 апреля 2024  09:55
Сегодня в Самарской области ожидается гроза со шквалистым усилением ветра
701
Самарский ботсад радует гостей цветением: фото
27 апреля 2024  21:57
Самарский ботсад радует гостей цветением: фото
977
Весь список