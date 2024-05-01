Австрия призвала Raiffeisen отказаться от связанной с Россией сделки

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Австрия призывает свой банк Raiffeisen отказаться от сделки с Россией, связанной с покупкой доли строительной компании Strabag. Связан призыв с тем, что акции Strabag принадлежат российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, который выступает за проведение СВО на Украине. Об этом сообщает Reuters.

«В последние недели представители австрийского центрального банка предупредили Raiffeisen о сделке с Россией, предостерегая, что она может иметь неприятные последствия, если США накажут банк», — передает Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что сделка критикуется со стороны Министерства финансов США, поскольку Олег Дерипаска, владеющий акциями Strabag, находится под санкциями. Это обостряет напряженность в отношениях между Вашингтоном и Raiffeisen, пишет Ура.ру.

В декабре 2023 года Raiffeisen объявил, что приобретет 27,78% акций Strabag. Сумма сделки — 1,51 миллиарда евро. В апреле текущего года Raiffeisen Bank International заявил, что не останется в России.