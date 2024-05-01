Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Праздником Весны и Труда

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Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Этот замечательный праздник символизирует единство и солидарность трудящихся, незыблемость их прав и свобод, стремление людей труда к социальной справедливости, порядку и созиданию для достижения национальных целей развития России.

Сегодня, когда наши воины вновь защищают рубежи Отечества, отстаивают все, что для нас дорого и свято, решающую роль в достижении Победы играет сплоченность нашего общества, готовность каждого внести свой вклад в общее дело.

Надежный тыл был и остается основой для достижения целей, поставленных Президентом, Верховным Главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным, безопасности граждан и дальнейшего укрепления обороноспособности страны. Поэтому каждый из нас на своем рабочем месте честным, самоотверженным трудом, поддержкой наших защитников Отечества и их семей приближает день и час, когда нацистский киевский режим будет повержен.

Примером для нас служат Солдаты Победы и труженики тыла, своим мужеством, стойкостью и самоотверженностью сломившие натиск врага и сокрушившие фашистскую Германию в самой кровопролитной в истории человечества войне.

Дорогие земляки! Вместе трудясь на благо родного края, мы создаём условия для дальнейшего опережающего развития Самарской области, наращивания экономического потенциала, повышения качества жизни в городах и селах. Искренне благодарю трудовые коллективы предприятий и организаций, представителей бизнеса за вклад в укрепление экономики и социальной сферы региона.

Особая признательность – ветеранам труда, наставникам, передающим свой опыт молодежи. Благодаря вашему вкладу у юного поколения есть осознание того, что Россия – страна возможностей, а наша губерния – территория их успешной реализации!

От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия и успеха во всех начинаниях! И конечно – Победы, одной на всех!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров