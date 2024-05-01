В Самаре пройдёт круглый стол Развитие инклюзивной бальной культуры в России

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3 мая 2024 года в конференц-зале отеля «7 Avenue Hotel & Spa 5*» пройдёт межрегиональный Круглый стол «Развитие инклюзивной бальной культуры в России», в котором примут участие представители бальных сообществ Самары, организаторы инклюзивных балов из семи регионов нашей страны, а также партнёры самарских инклюзивных балов из числа представителей органов власти и бизнеса (список приглашённых гостей и участников вы можете найти в Приложении 1 в конце документа).

На встрече будут обсуждаться перспективы и проблемы развития инклюзивной бальной культуры в контексте сохранения традиционных культурных и духовно-нравственных ценностей России. Важным итогом Круглого стола станет разработка такой концепции инклюзивных балов, которая позволит ей перейти из разряда «реабилитационных мероприятий для инвалидов» в разряд интересных и привлекательных событий для всех представителей бальных сообществ современной России.

Круглый стол проводится Автономной некоммерческой организацией «Лаборатория современной культуры» в рамках проекта «Центр развития инклюзивной бальной культуры», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Благотворительного Фонда «Линия Добра «Линлайн».

Организаторы приглашают к участию в Круглом столе представителей СМИ и всех, кому интересны вопросы развития бальной культуры и основные подходы к масштабированию инклюзивных практик.