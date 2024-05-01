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Выступление российской оперной певицы Анны Нетребко отменили в Швейцарии

1 мая 2024 20:00
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Выступление российской оперной певицы Анны Нетребко отменили в Швейцарии.

Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие должно было пройти в Люцерне 1 июня, однако на фоне временной и географической близости концерта к мирной конференции по Украине власти попросили его отменить. В заявлении Центра культуры и конгрессов Люцерна отмечается, что общественность противоречиво воспринимает артистку, поэтому есть риск нарушения порядка в городе.

Мирная конференция по Украине состоится 15-16 июня недалеко от Люцерна. Россия на ней присутствовать не будет.

Ранее концерт Анны Нетребко отменили на Тайване. Также не состоится ее выступление в Праге, запланированное на октябрь.

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