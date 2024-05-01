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В Самарской области ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе

1 мая 2024 15:36
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В Самарской области ночью ожидаются заморозки на почве и в воздухе

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. В ночные часы 2, 3, 4 мая местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -3 С».

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Гражданам не допускать переохлаждения, одеваться теплее.

Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

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