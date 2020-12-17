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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

17 декабря 2020 17:21
146
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 16,38, по стране - 33,67.

17 декабря в регионе подтверждены 300 случаев новой коронавирусной инфекции:

-189 в г. Самара
- 32 в г. Тольятти
- 21 в г. Отрадный
- 11 в Богатовском районе
- 6 в Похвистневском районе
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 6 в г. Сызрань
- 5 в Большеглушицком районе
- 4 в г. Кинель
- 4 в Кинельском районе
- 3 в Красноярском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 2 в Большечерниговском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Борском райне

253 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 47 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 27116 случаев коронавируса.

Скончались 523 человека (нарастающим итогом), в том числе мужчины 63, 72, 73 лет, женщины 63, 74 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; мужчина 65 лет, страдавший заболеваниями органов пищеварения; женщина 83 лет; женщина 68 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 16,38, по стране - 33,67.
Коэффициент летальности в области - 1,93, в стране - 1,78.

​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9374, нарастающим итогом 1343581, передает пресс-служба оперштаба СО.

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Комментарии

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17 декабря 2020  17:21
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В ближайшее время Тольяттинская филармония представляет
В ближайшее время Тольяттинская филармония представляет
17 декабря  19:00 «ГОЛОСА ЭПОХИ» Музыкальные портреты легендарных артистов XX века. Новости Тольятти
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10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
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