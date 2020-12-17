Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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17 декабря в регионе подтверждены 300 случаев новой коронавирусной инфекции:

-189 в г. Самара

- 32 в г. Тольятти

- 21 в г. Отрадный

- 11 в Богатовском районе

- 6 в Похвистневском районе

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 6 в г. Сызрань

- 5 в Большеглушицком районе

- 4 в г. Кинель

- 4 в Кинельском районе

- 3 в Красноярском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в г. Чапаевск

- 2 в Большечерниговском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Борском райне



253 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 47 человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 27116 случаев коронавируса.



Скончались 523 человека (нарастающим итогом), в том числе мужчины 63, 72, 73 лет, женщины 63, 74 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы; мужчина 65 лет, страдавший заболеваниями органов пищеварения; женщина 83 лет; женщина 68 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 16,38, по стране - 33,67.

Коэффициент летальности в области - 1,93, в стране - 1,78.



​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9374, нарастающим итогом 1343581, передает пресс-служба оперштаба СО.