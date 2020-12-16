Еще пять женщин и двое мужчин стали жертвами коронавируса в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 16 декабря в регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции:
- 163 в г. Самара
- 35 в г. Тольятти
- 11 в Большечерниговском районе
- 8 в г. Сызрань
- 8 в г. Жигулевск
- 6 в Большеглушицком районе
- 6 в г. Октябрьск
- 6 в г. Чапаевск
- 6 в Безенчукском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Похвистневском районе
- 4 в Хворостянском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Пестравском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Борском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Исаклинском районе
247 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 54 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 26816 случаев коронавируса.
Скончались 515 человек (нарастающим итогом), в том числе женщины 68, 72, 77, 81 года и мужчина 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 69 лет, мужчина 66 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 16,13, по стране - 33,26.
Коэффициент летальности в области - 1,92, в стране - 1,78.
Во вторник, 15 декабря выступая на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов высказал мнение, что появление в свободном обращении так называемого «цифрового рубля» может повлечь за собой рост процентных ставок по кредитам.
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