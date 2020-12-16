Еще пять женщин и двое мужчин стали жертвами коронавируса в Самарской области

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Как сообщает оперштаб, на 16 декабря в регионе подтвержден 301 случай новой коронавирусной инфекции:

- 163 в г. Самара

- 35 в г. Тольятти

- 11 в Большечерниговском районе

- 8 в г. Сызрань

- 8 в г. Жигулевск

- 6 в Большеглушицком районе

- 6 в г. Октябрьск

- 6 в г. Чапаевск

- 6 в Безенчукском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 5 в Сергиевском районе

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в Похвистневском районе

- 4 в Хворостянском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Пестравском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Борском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Исаклинском районе



247 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 54 человека выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 26816 случаев коронавируса.



Скончались 515 человек (нарастающим итогом), в том числе женщины 68, 72, 77, 81 года и мужчина 83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы; женщина 69 лет, мужчина 66 лет;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 16,13, по стране - 33,26.

Коэффициент летальности в области - 1,92, в стране - 1,78.