Дмитрий Азаров и команда специалистов ФМБА обсудили модернизацию оказания помощи больным с коронавирусом

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В среду, 9 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с ведущими специалистами – врачами Федерального медико-биологического агентства, которые находятся с рабочим визитом в регионе по приглашению руководителя области. За две недели им предстоит изучить систему оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией, помочь региону оптимизировать процессы и решить актуальные вопросы маршрутизации.

С предложением направить в Самарскую область группу экспертов Дмитрий Азаров обратился к руководителю ФМБА Веронике Скворцовой. Предложение Главы региона получило оперативный отклик, и 3 декабря в губернию прибыла команда, состоящая из главных врачей «ковидных» госпиталей ФМБА, заведующих реанимационных отделений и управленцев сферы здравоохранения. Перед ними поставлена задача проанализировать работу всей цепочки оказания помощи больным – от амбулаторного звена, скорой медицинской помощи до стационаров, а затем дать рекомендации, которые помогут сохранить жизни и здоровье как можно большего числа инфицированных коронавирусом.

«Хочу поблагодарить Веронику Игоревну и вас за то, что откликнулись на просьбу и сегодня находитесь на территории Самарской области, чтобы помочь в организации противодействия распространению коронавирусной инфекции, помочь нам в организационных вопросах, дать методические рекомендации по оказанию медицинской помощи», – подчеркнул Дмитрий Азаров, открывая встречу.

Главный врач Клинической больницы №3 ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России Анжелика Родина поблагодарила Дмитрия Азарова за тёплый прием на самарской земле и рассказала, что работа экспертов проходит в три этапа. На первом из них врачи ФМБА составили стандартизированные опросники для медицинских учреждений, которые помогают определить степень подготовленности медицинского персонала, оснащенность учреждений оборудованием, СИЗами, лекарственными препаратами, а также динамику состояния пациентов учреждений.

«Главные врачи получают опросники до нашего визита, готовят информацию и предоставляют нам данные. Это дает нам возможность уже до захода на территорию их проанализировать, сформировать предварительный портрет лечебного учреждения», – пояснила Анжелика Родина.

Второй этап работы – практический. Команда ФМБА приезжает в «ковидные» стационары, где работает непосредственно в «красной» зоне, изучает всё – от приемного отделения до реанимации. Третий этап представляет собой анализ работы каждого госпиталя, системы в целом и формирование предложений.

Врачи уже посетили 4 «ковидных» госпиталя областной столицы – больницу имени Середавина, городские больницы №4, №6 и №8. На следующей недели аналогичную работу врачи ФМБА проведут в медицинских учреждениях Тольятти, Сызрани и других муниципалитетов. Всего же специалисты посетят 11 стационаров, в которых располагается более 5120 коек.

«Квалификация врачей высокая, это 100%. Оснащения в принципе достаточно, – отметил заведующий отделением анестезиологии-реанимации №2 – врач анестезиолог-реаниматолог ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России Николай Кругляков по итогам осмотра самарских стационаров. – По заболеваемости и смертности мы видим, что все тяжелые пациенты имеют сопутствующие патологии сердечно-сосудистой системы, это люди старше 65 лет, пациенты с гематологическими заболеваниями, люди с ослабленным иммунитетом».

Специалист агентства озвучил ряд предложений, которые, по его мнению, помогут снизит число летальных случаев среди тяжелых больных. Это, в том числе, увеличение использования неинвазивных методов обеспечения кислородом и применение методики плазмообмена. Дмитрий Азаров поручил министру здравоохранения Армену Беняну взять в отработку данные предложения, а также оказывать всемерную поддержку команде ФМБА в дальнейшей работе. Также специалисты ФМБА поддержали предложение Главы региона выступить с семинарами для врачебных коллективов, посвящёнными практическим аспектам лечения больных коронавирусом, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства