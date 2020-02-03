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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Самарцев призвали не волноваться из-за карантина в школах

3 февраля 2020 10:59
38
Самарцев призвали не волноваться из-за карантина в школах
В детсадах и учреждениях дополнительного образования карантин не вводился.

Напомним, в связи с ростом простудных заболеваний во всех школах Самарской области сегодня, 3 февраля, начался карантин.

Дети не будут ходить на уроки до 8 февраля включительно. Это касается школ по всему региону. Занятия не проводятся в очной форме, но школьники получают задания на дом.

При этом в детсадах и учреждениях дополнительного образования карантин не вводился, пишет Самру.ру.

"В Самарской области заболеваемость в пределах нормы. Поводов для беспокойства в настоящий момент нет, ограничительные мероприятия вводятся ежегодно. В 2019 они начали действовать также вначале февраля", - отметили в областном министерстве образования.

Фото pixabay.com


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