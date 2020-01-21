Отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области
21 января 2020 11:57
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В Самарской области по данным еженедельного наблюдения за неделю зарегистрировано 9997 случаев ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тысяч населения составил 31,1. В том числе среди населения г.о. Самара – 4902 случая, показатель на 10 тысяч населения - 41,5.
В настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне. Вместе с тем, отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом по всем возрастным группам наблюдения, сообщает регуправление Роспотребнадзора.
Фото pixabay.com
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