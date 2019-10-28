Роскачество рекомендовало россиянам покупать только целые тыквы
28 октября 2019 10:52
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Роскачество рекомендовало россиянам при выборе тыквы обратить внимание на плотность корки. Кроме того, специалисты советуют покупать только целые плоды, а не половинки, так как санитарно-гигиеническую безопасность разрезанной тыквы гарантировать нельзя.
Твердая корка свидетельствует о зрелости тыквы. На ней не должно быть существенных повреждений, а плодоножка должна быть подсохшей, говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Известия».
Цвет и размер тыквы не влияет на ее потребительские свойства, отметили в Роскачестве.
Доцент кафедры технологии хранения и переработки плодов и овощей РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Сергей Масленников напомнил, что существует три вида тыкв. Все они содержат много сахаров, пектина и каротина.
Крупноплодная тыква может достигать веса в сотни килограммов. Она может быть разного цвета, от кремового до ярко-оранжевого. Этот вид хорош для запекания и овощного рагу. Кроме того, именно такие тыквы традиционно используются как украшения на Хеллоуин.
Крупноплодная тыква хорошо хранится в целом виде, но из-за размера ее сложно употребить сразу целиком, а разрезанная долго не пролежит.
Твердокорая тыква тоже круглая, но меньше размером. Ее мякоть более волокнистая и рыхлая, при этом ее семечки самые вкусные. Она хорошо подходит для супов и пюре.
Мускатная тыква — самая душистая и сладкая, ее плоды более разнообразны по форме, в последнее время популярность получил грушевидный сорт баттернат. У таких тыкв маслянистая мякоть с большим содержанием сахара (до 11,5%) и аромат, похожий на запах дыни, это делает ее хорошим десертом.
Тыквы всех видов могут горчить, рассказал Масленников. Это происходит из-за кукурбитацина, который накапливается в плодах, растущих на жаре при недостаточном поливе. Это соединение обладает полезными свойствами, в том числе противоопухолевыми, противовоспалительными и антимикробными.
В августе диетолог Елена Соломатина назвала тыкву одним из самых полезных осенних продуктов. Она богата бета-каротином, который необходим для поддержания нормального зрения, особенно сумеречного, хорошей кожи и обновления слизистой. Также она помогает в профилактике респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний из-за большого количества калия. Это вещество не боится термической обработки, но, чтобы оно усваивалось, в блюда необходимо добавлять жир, напомнила врач.
Фото: Дильдина Светлана
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